River perdió con Independiente Santa Fe por penales y quedó afuera de la Copa Sudamericana

River vs Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. Foto: X @RiverPlate

River perdió por penales ante Independiente Santa Fe y se quedó afuera de la Copa Sudamericana en el Monumental. El partido había terminado 1-1 en los 90 minutos por los goles de Sebastián Driussi y Franco Fagúndez.

Por su parte, la tanda desde los doce pasos finalizó 8-7 para los colombianos, que jugarán los cuartos de final ante Vasco da Gama. Erraron Lucas Martínez Quarta, Rafael Santos Borré y Santiago Beltrán, quien tapó 3 penales y le dio esperanzas a un “Millonario” que se fue silbado por los hinchas.

River Plate vs Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo

26/08/2026 23:54 90´ Final del partido No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre River Plate y Santa Fe por Copa Sudamericana 2026. Goool de Santa Fe ¡Gol de Weimar Asprilla! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:53 Penal desviado por River Plate ¡Fuera! Santiago Beltrán patea desviado!

26/08/2026 23:52 Goool de Santa Fe ¡Gol de Christian Mafla! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:51 Goool de River Plate ¡Gol de Juan Cruz Meza! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:50 Goool de Santa Fe ¡Gol de Helibelton Palacios! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:49 Goool de River Plate ¡Gol de Marcos Acuña! El arquero no pudo contener el balón. Penal atajado por River Plate Jeison Angulo patea el penal, pero Santiago Beltrán controla el balón!

26/08/2026 23:47 Penal atajado por Santa Fe Facundo González patea el penal, pero Weimar Asprilla controla el balón!

26/08/2026 23:46 Goool de Santa Fe ¡Gol de Iván Scarpeta! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:45 Goool de River Plate ¡Gol de Fausto Vera! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:44 Penal atajado por River Plate Jhojan Torres patea el penal, pero Santiago Beltrán controla el balón!

26/08/2026 23:43 Penal desviado por River Plate ¡Fuera! Lucas Martínez Quarta patea desviado!

26/08/2026 23:42 Goool de Santa Fe ¡Gol de Franco Fagúndez! El arquero no pudo contener el balón. Penal errado por River Plate El disparo de Rafael Santos Borré pega en el palo.

26/08/2026 23:40 Goool de Santa Fe ¡Gol de Jeison Angulo! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:39 Goool de River Plate ¡Gol de Joaquín Freitas! El arquero no pudo contener el balón. Penal atajado por River Plate Emanuel Olivera patea el penal, pero Santiago Beltrán controla el balón!

26/08/2026 23:37 Goool de Santa Fe ¡Gol de Daniel Torres! El arquero no pudo contener el balón. Goool de River Plate ¡Gol de Nicolás Otamendi! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:36 Goool de River Plate ¡Gol de Ángel Correa! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:35 Goool de Santa Fe ¡Gol de Maximiliano Lovera! El arquero no pudo contener el balón.

26/08/2026 23:34 Goool de River Plate ¡Gol de Thiago Almada! El arquero no pudo contener el balón. Penales Inicia la tanda de penales

26/08/2026 23:31 78´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival! El disparo al arco de Emanuel Olivera fue bloqueado por Nicolás Otamendi.

26/08/2026 23:29 96´ Termina la segunda mitad Tiempo reglamentario cumplido. ¡Nos vamos al alargue! 95´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

26/08/2026 23:25 92´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 92´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Lucas Martínez Quarta y el remate se va afuera.

26/08/2026 23:24 91´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Rafael Santos Borré fue bloqueado por Weimar Asprilla.

26/08/2026 23:19 86´ Cambio en Santa Fe Entra Jeison Angulo y sale Hugo Rodallega.

26/08/2026 23:17 85´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 84´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

26/08/2026 23:16 83´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Nicolás Otamendi y el remate se va afuera. 83´ Tarjeta amarilla para Santa Fe El árbitro le saca tarjeta amarilla a Christian Mafla.

26/08/2026 23:14 81´ Tarjeta amarilla para River Plate El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcos Acuña. 81´ Cambio en River Plate Entra Joaquín Freitas y sale Aníbal Moreno.

26/08/2026 23:13 80´ Goool de Santa Fe ¡Efectivo desde los 12 pasos! Franco Fagúndez anota para Santa Fe tras marcar de penal.

26/08/2026 23:12 78´ Penal para Santa Fe ¡Penal! El árbitro marca mano de Lucas Martínez Quarta y es penal para Santa Fe 78´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival! El disparo al arco de Luis Palacios fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta.

26/08/2026 23:10 78´ Córner para Santa Fe Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano Lovera.

26/08/2026 23:09 76´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival! El disparo al arco de Luis Palacios fue bloqueado por Santiago Beltrán.

26/08/2026 23:08 75´ Saque de arco para River Plate Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán. 75´ Cambio en River Plate Entra Juan Cruz Meza y sale Tobías Andrada. 75´ Cambio en River Plate Entra Facundo González y sale Gonzalo Montiel. 74´ ¡Tiro desviado de Santa Fe! Disparo de Franco Fagúndez y el remate se va afuera. 74´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 73´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.

26/08/2026 23:06 73´ Saque de arco para River Plate Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán. 73´ ¡Tiro desviado de Santa Fe! Disparo de Iván Scarpeta y el remate se va afuera. 73´ Córner para Santa Fe Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano Lovera.

26/08/2026 23:04 71´ Fuera de juego en Santa Fe Posición adelantada de Hugo Rodallega.

26/08/2026 23:03 71´ Tarjeta amarilla para River Plate El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Montiel.

26/08/2026 22:59 66´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 65´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera. 65´ Córner para River Plate Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.

26/08/2026 22:58 64´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Rafael Santos Borré fue bloqueado por Weimar Asprilla.

26/08/2026 22:57 64´ Córner para River Plate Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada. 64´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Nicolás Otamendi fue bloqueado por Weimar Asprilla. 64´ Córner para River Plate Ejecuta el tiro de esquina Marcos Acuña.

26/08/2026 22:56 63´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Marcos Acuña fue bloqueado por Weimar Asprilla. 63´ Córner para River Plate Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada.

26/08/2026 22:54 61´ Cambio en River Plate Entra Fausto Vera y sale Tomás Galván. 61´ Cambio en River Plate Entra Rafael Santos Borré y sale Sebastián Driussi.

26/08/2026 22:52 59´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

26/08/2026 22:51 58´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Weimar Asprilla.

26/08/2026 22:50 57´ Cambio en Santa Fe Entra Luis Palacios y sale Jhojan Torres. 57´ Cambio en Santa Fe Entra Franco Fagúndez y sale Alexis Zapata. 57´ Cambio en Santa Fe Entra Maximiliano Lovera y sale Nahuel Bustos.

26/08/2026 22:47 54´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 53´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.

26/08/2026 22:44 51´ Gooool de River Plate Sebastián Driussi marca para River Plate con asistencia de Gonzalo Montiel.

26/08/2026 22:43 50´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Lucas Martínez Quarta fue bloqueado por Iván Scarpeta.

26/08/2026 22:42 49´ Saque de arco para River Plate Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán. 49´ ¡Tiro desviado de Santa Fe! Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera. 49´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival! El disparo al arco de Nahuel Bustos fue bloqueado por Santiago Beltrán.

26/08/2026 22:41 48´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Weimar Asprilla.

26/08/2026 22:39 46´ Córner para River Plate Ejecuta el tiro de esquina Marcos Acuña. 46´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por Iván Scarpeta. 45´ Se inicia la segunda mitad ¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio Mas Monumental!

26/08/2026 22:28 Resumen estadístico del primer tiempo.

26/08/2026 22:26 46´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Daniel Torres.

26/08/2026 22:21 49´ Fin del primer tiempo ¡Terminó la primera mitad en el Estadio Mas Monumental! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad. 46´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por Weimar Asprilla.

26/08/2026 22:19 47´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 46´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Iván Scarpeta.

26/08/2026 22:14 40´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Marcos Acuña fue bloqueado por Emanuel Olivera.

26/08/2026 22:11 39´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 39´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Gonzalo Montiel y el remate se va afuera.

26/08/2026 22:08 35´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Weimar Asprilla.

26/08/2026 22:07 35´ Cambio en Santa Fe Entra Jhojan Torres y sale Kilian Toscano.

26/08/2026 22:06 34´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

26/08/2026 22:04 32´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.

26/08/2026 22:03 31´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival! El disparo al arco de Alexis Zapata fue bloqueado por Santiago Beltrán.

26/08/2026 21:59 24´ Saque de arco para River Plate Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

26/08/2026 21:56 24´ ¡Tiro desviado de Santa Fe! Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera.

26/08/2026 21:55 23´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

26/08/2026 21:53 21´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por Iván Scarpeta. 21´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.

26/08/2026 21:52 20´ Fuera de juego en Santa Fe Posición adelantada de Hugo Rodallega. 20´ Saque de arco para River Plate Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

26/08/2026 21:51 19´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 18´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Marcos Acuña y el remate se va afuera. 16´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por .

26/08/2026 21:48 16´ Córner para River Plate Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada. 16´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Emanuel Olivera. 15´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.

26/08/2026 21:47 15´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Marcos Acuña y el remate se va afuera.

26/08/2026 21:45 12´ Saque de arco para River Plate Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.

26/08/2026 21:44 12´ ¡Tiro desviado de Santa Fe! Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera. 12´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 11´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Ángel Correa y el remate se va afuera.

26/08/2026 21:40 7´ ¡River Plate se acerca al arco rival! El disparo al arco de Thiago Almada fue bloqueado por Weimar Asprilla.

26/08/2026 21:37 5´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 4´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 4´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Sebastián Driussi y el remate se va afuera.

26/08/2026 21:34 1´ Fuera de juego en River Plate Posición adelantada de Ángel Correa.

26/08/2026 21:33 1´ Saque de arco para Santa Fe Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla. 0´ ¡Tiro desviado de River Plate! Disparo de Sebastián Driussi y el remate se va afuera.

26/08/2026 21:32 0’ ¡Arrancó el partido! Se inicia el partido en el Estadio Mas Monumental, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

26/08/2026 21:27 ¿Quién es el árbitro del partido? El partido de River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Esteban Ostojich.

26/08/2026 21:24 Formación confirmada de River Plate Titulares (41) Santiago Beltrán

(21) Marcos Acuña

(28) Lucas Martínez Quarta

(29) Gonzalo Montiel

(30) Nicolás Otamendi

(23) Thiago Almada

(50) Tobías Andrada

(10) Ángel Correa

(26) Tomás Galván

(6) Aníbal Moreno

(9) Sebastián Driussi Suplentes (33) Ezequiel Centurión

(31) Facundo González

(43) Valentín Lucero

(24) Juan Cruz Meza

(25) Lautaro Pereyra

(44) Lucas Silva

(15) Fausto Vera

(19) Rafael Santos Borré

(35) Joaquín Freitas Entrenador: Eduardo Coudet Formación confirmada de Santa Fe Titulares (12) Weimar Asprilla

(32) Christian Mafla

(18) Emanuel Olivera

(13) Helibelton Palacios

(15) Iván Scarpeta

(19) Nahuel Bustos

(77) Jader Obrian

(16) Daniel Torres

(6) Kilian Toscano

(10) Alexis Zapata

(11) Hugo Rodallega Suplentes (30) Emiliano Contreras

(24) Jeison Angulo

(43) Jean Caicedo

(3) Víctor Moreno

(4) Mateo Puerta

(40) Martin Palacios

(39) Cristhian Portocarrero

(7) Jhojan Torres

(42) Jhojan Zuñiga

(9) Franco Fagúndez

(17) Maximiliano Lovera

(14) Luis Palacios Entrenador: Pablo Repetto

26/08/2026 21:21 Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.

26/08/2026 21:18 ¿Quién transmite el partido de River Plate y Santa Fe? Canales de TV y streaming por países:



Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.