River perdió con Independiente Santa Fe por penales y quedó afuera de la Copa Sudamericana

River perdió por penales ante Independiente Santa Fe y se quedó afuera de la Copa Sudamericana en el Monumental. El partido había terminado 1-1 en los 90 minutos por los goles de Sebastián Driussi y Franco Fagúndez.
Por su parte, la tanda desde los doce pasos finalizó 8-7 para los colombianos, que jugarán los cuartos de final ante Vasco da Gama. Erraron Lucas Martínez Quarta, Rafael Santos Borré y Santiago Beltrán, quien tapó 3 penales y le dio esperanzas a un “Millonario” que se fue silbado por los hinchas.
River Plate vs Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: Minuto a minuto en vivo
90´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre River Plate y Santa Fe por Copa Sudamericana 2026.
Goool de Santa Fe
¡Gol de Weimar Asprilla! El arquero no pudo contener el balón.
Penal desviado por River Plate
¡Fuera! Santiago Beltrán patea desviado!
Goool de Santa Fe
¡Gol de Christian Mafla! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de River Plate
¡Gol de Juan Cruz Meza! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de Santa Fe
¡Gol de Helibelton Palacios! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de River Plate
¡Gol de Marcos Acuña! El arquero no pudo contener el balón.
Penal atajado por River Plate
Jeison Angulo patea el penal, pero Santiago Beltrán controla el balón!
Penal atajado por Santa Fe
Facundo González patea el penal, pero Weimar Asprilla controla el balón!
Goool de Santa Fe
¡Gol de Iván Scarpeta! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de River Plate
¡Gol de Fausto Vera! El arquero no pudo contener el balón.
Penal atajado por River Plate
Jhojan Torres patea el penal, pero Santiago Beltrán controla el balón!
Penal desviado por River Plate
¡Fuera! Lucas Martínez Quarta patea desviado!
Goool de Santa Fe
¡Gol de Franco Fagúndez! El arquero no pudo contener el balón.
Penal errado por River Plate
El disparo de Rafael Santos Borré pega en el palo.
Goool de Santa Fe
¡Gol de Jeison Angulo! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de River Plate
¡Gol de Joaquín Freitas! El arquero no pudo contener el balón.
Penal atajado por River Plate
Emanuel Olivera patea el penal, pero Santiago Beltrán controla el balón!
Goool de Santa Fe
¡Gol de Daniel Torres! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de River Plate
¡Gol de Nicolás Otamendi! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de River Plate
¡Gol de Ángel Correa! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de Santa Fe
¡Gol de Maximiliano Lovera! El arquero no pudo contener el balón.
Goool de River Plate
¡Gol de Thiago Almada! El arquero no pudo contener el balón.
Penales
Inicia la tanda de penales
78´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Emanuel Olivera fue bloqueado por Nicolás Otamendi.
96´ Termina la segunda mitad
Tiempo reglamentario cumplido. ¡Nos vamos al alargue!
95´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
92´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
92´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Lucas Martínez Quarta y el remate se va afuera.
91´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rafael Santos Borré fue bloqueado por Weimar Asprilla.
86´ Cambio en Santa Fe
Entra Jeison Angulo y sale Hugo Rodallega.
85´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
84´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
83´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Nicolás Otamendi y el remate se va afuera.
83´ Tarjeta amarilla para Santa Fe
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Christian Mafla.
81´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Marcos Acuña.
81´ Cambio en River Plate
Entra Joaquín Freitas y sale Aníbal Moreno.
80´ Goool de Santa Fe
¡Efectivo desde los 12 pasos! Franco Fagúndez anota para Santa Fe tras marcar de penal.
78´ Penal para Santa Fe
¡Penal! El árbitro marca mano de Lucas Martínez Quarta y es penal para Santa Fe
78´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Palacios fue bloqueado por Lucas Martínez Quarta.
78´ Córner para Santa Fe
Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano Lovera.
76´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Luis Palacios fue bloqueado por Santiago Beltrán.
75´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
75´ Cambio en River Plate
Entra Juan Cruz Meza y sale Tobías Andrada.
75´ Cambio en River Plate
Entra Facundo González y sale Gonzalo Montiel.
74´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Franco Fagúndez y el remate se va afuera.
74´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
73´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.
73´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
73´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Iván Scarpeta y el remate se va afuera.
73´ Córner para Santa Fe
Ejecuta el tiro de esquina Maximiliano Lovera.
71´ Fuera de juego en Santa Fe
Posición adelantada de Hugo Rodallega.
71´ Tarjeta amarilla para River Plate
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Gonzalo Montiel.
66´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
65´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.
65´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.
64´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Rafael Santos Borré fue bloqueado por Weimar Asprilla.
64´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada.
64´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nicolás Otamendi fue bloqueado por Weimar Asprilla.
64´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Marcos Acuña.
63´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcos Acuña fue bloqueado por Weimar Asprilla.
63´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada.
61´ Cambio en River Plate
Entra Fausto Vera y sale Tomás Galván.
61´ Cambio en River Plate
Entra Rafael Santos Borré y sale Sebastián Driussi.
59´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
58´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Weimar Asprilla.
57´ Cambio en Santa Fe
Entra Luis Palacios y sale Jhojan Torres.
57´ Cambio en Santa Fe
Entra Franco Fagúndez y sale Alexis Zapata.
57´ Cambio en Santa Fe
Entra Maximiliano Lovera y sale Nahuel Bustos.
54´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
53´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.
51´ Gooool de River Plate
Sebastián Driussi marca para River Plate con asistencia de Gonzalo Montiel.
50´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Martínez Quarta fue bloqueado por Iván Scarpeta.
49´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
49´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera.
49´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Nahuel Bustos fue bloqueado por Santiago Beltrán.
48´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Weimar Asprilla.
46´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Marcos Acuña.
46´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por Iván Scarpeta.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Estadio Mas Monumental!
Resumen estadístico del primer tiempo.
46´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Daniel Torres.
49´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Estadio Mas Monumental! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
46´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por Weimar Asprilla.
47´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
46´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Iván Scarpeta.
40´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Marcos Acuña fue bloqueado por Emanuel Olivera.
39´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
39´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Gonzalo Montiel y el remate se va afuera.
35´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Weimar Asprilla.
35´ Cambio en Santa Fe
Entra Jhojan Torres y sale Kilian Toscano.
34´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
32´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.
31´ ¡Santa Fe se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Alexis Zapata fue bloqueado por Santiago Beltrán.
24´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
24´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera.
23´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
21´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por Iván Scarpeta.
21´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Thiago Almada y el remate se va afuera.
20´ Fuera de juego en Santa Fe
Posición adelantada de Hugo Rodallega.
20´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
19´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
18´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Marcos Acuña y el remate se va afuera.
16´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Sebastián Driussi fue bloqueado por .
16´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Thiago Almada.
16´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ángel Correa fue bloqueado por Emanuel Olivera.
15´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
15´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Marcos Acuña y el remate se va afuera.
12´ Saque de arco para River Plate
Desde el fondo la pone en juego Santiago Beltrán.
12´ ¡Tiro desviado de Santa Fe!
Disparo de Hugo Rodallega y el remate se va afuera.
12´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
11´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Ángel Correa y el remate se va afuera.
7´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Thiago Almada fue bloqueado por Weimar Asprilla.
5´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
4´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
4´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Sebastián Driussi y el remate se va afuera.
1´ Fuera de juego en River Plate
Posición adelantada de Ángel Correa.
1´ Saque de arco para Santa Fe
Desde el fondo la pone en juego Weimar Asprilla.
0´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Sebastián Driussi y el remate se va afuera.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Estadio Mas Monumental, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026 será arbitrado por Esteban Ostojich.
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (21) Marcos Acuña
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (29) Gonzalo Montiel
- (30) Nicolás Otamendi
- (23) Thiago Almada
- (50) Tobías Andrada
- (10) Ángel Correa
- (26) Tomás Galván
- (6) Aníbal Moreno
- (9) Sebastián Driussi
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (31) Facundo González
- (43) Valentín Lucero
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (44) Lucas Silva
- (15) Fausto Vera
- (19) Rafael Santos Borré
- (35) Joaquín Freitas
Entrenador: Eduardo Coudet
Formación confirmada de Santa Fe
Titulares
- (12) Weimar Asprilla
- (32) Christian Mafla
- (18) Emanuel Olivera
- (13) Helibelton Palacios
- (15) Iván Scarpeta
- (19) Nahuel Bustos
- (77) Jader Obrian
- (16) Daniel Torres
- (6) Kilian Toscano
- (10) Alexis Zapata
- (11) Hugo Rodallega
Suplentes
- (30) Emiliano Contreras
- (24) Jeison Angulo
- (43) Jean Caicedo
- (3) Víctor Moreno
- (4) Mateo Puerta
- (40) Martin Palacios
- (39) Cristhian Portocarrero
- (7) Jhojan Torres
- (42) Jhojan Zuñiga
- (9) Franco Fagúndez
- (17) Maximiliano Lovera
- (14) Luis Palacios
Entrenador: Pablo Repetto
Así va la tabla de posiciones de la Copa Sudamericana 2026.
¿Quién transmite el partido de River Plate y Santa Fe?
Argentina: Disney+ Premium, ESPN se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Santa Fe en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
River Plate vs. Santa Fe:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre River Plate y Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.