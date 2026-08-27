Donald Trump aseguró que Vladimir Putin “no va a atacar territorio de la OTAN”. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que mantuvo “buenas conversaciones” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y que este no atacará territorio de la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN).

Ante preguntas de periodistas en el Despacho Oval, el mandatario estadounidense declinó comentar sobre la visita relámpago a Moscú del director de la CIA, John Ratcliffe, al mismo tiempo que aseguró que “(los rusos) no van a atacar”.

“Mantuve buenas conversaciones con él (Putin). No va a atacar territorio de la OTAN”, dijo sin detallar la fecha de la charla, ante la pregunta de otro periodista sobre la presunta intención del mandatario ruso.

Según medios, la visita de Ratcliffe a Rusia pretendía enviar un mensaje a Putin para disuadirlo de un supuesto plan de ataque contra los aliados, en medio de evaluaciones de inteligencia que indicaban que el Kremlin podría intentar poner a prueba a la OTAN.

El propio Trump había descripto el viaje a Moscú como “semirutinario”. Por su parte, el Kremlin negó este jueves que Rusia contemple atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a las naciones europeas de mantener una política agresiva hacia Moscú.

“Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa”, afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

El director de la CIA, John Ratcliffe, llegó este martes a la mañana a Moscú. Foto: Wikimedia Commons

Estados Unidos reafirmó su compromiso con la OTAN

Este mismo jueves, Estados Unidos reafirmó su compromiso con la seguridad colectiva de la OTAN y aseguró que Europa mantiene un lugar central en su estrategia internacional, luego de que trascendiera una sorpresiva visita a Moscú del director de la CIA.

Según medios estadounidenses, el funcionario habría advertido al Kremlin sobre las consecuencias de eventuales ataques contra países aliados.

El mensaje fue transmitido por el subsecretario de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, durante una conferencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la sede de la organización en Bruselas.

“Europa sigue siendo un interés fundamental para Estados Unidos”, sostuvo Colby, aunque aclaró que Washington también está concentrando sus esfuerzos en el hemisferio occidental y en la primera cadena de islas del Pacífico.

Colby destacó los avances registrados durante los últimos dos años para que los países europeos asuman un papel más importante dentro de la Alianza Atlántica. Según el funcionario, este proceso fue impulsado por el liderazgo del presidente Donald Trump, Rutte y varios dirigentes europeos.

El subsecretario de Defensa remarcó que Europa está avanzando hacia una mayor responsabilidad sobre su propia defensa convencional. En ese sentido, sostuvo que Estados Unidos mantiene su compromiso con la OTAN mientras los aliados europeos toman la iniciativa en el respaldo militar y político a Ucrania.