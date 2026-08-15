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San Lorenzo vs. Unión EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre San Lorenzo y Unión por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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San Lorenzo vs Unión por el Torneo Clausura 2026.
San Lorenzo vs Unión por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy San Lorenzo choca ante Unión, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Pedro Bidegain ya está lista para que el balón comience a moverse a las 14:30, y tú no te lo puedes perder.

San Lorenzo vs Unión por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

48´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Pedro Bidegain! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

48´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Pablo Álvarez fue bloqueado por Matías Mansilla.

46´ Tarjeta amarilla para San Lorenzo

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Rodrigo Auzmendi.

46´ Tarjeta amarilla para Unión

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Alex Maizon Rodriguez.

38´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

36´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Nicolás Tripichio y el remate se va afuera.

29´ Fuera de juego en Unión

Posición adelantada de Marcelo Estigarribia.

26´ Cambio en Unión

Entra Emilio Giaccone y sale Joaquín Mosqueira.

24´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

20´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Danilo Arboleda fue bloqueado por Juan Pablo Ludueña.

19´ Tarjeta amarilla para Unión

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Lucas Menossi.

17´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

17´ Cambio en Unión

Entra Mauro Luna Diale y sale Ignacio Malcorra.

16´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Marcelo Estigarribia y el remate se va afuera.

15´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

15´ ¡Tiro desviado de San Lorenzo!

Disparo de Alexis Cuello y el remate se va afuera.

11´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexis Cuello fue bloqueado por Alex Maizon Rodriguez.

11´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Rodrigo Auzmendi fue bloqueado por Matías Mansilla.

11´ Córner para San Lorenzo

Ejecuta el tiro de esquina Matías Reali.

9´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Pablo Álvarez fue bloqueado por Matías Mansilla.

8´ ¡San Lorenzo se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Juan Pablo Álvarez fue bloqueado por Matías Mansilla.

6´ Saque de arco para Unión

Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.

6´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

4´ Saque de arco para San Lorenzo

Desde el fondo la pone en juego José Devecchi.

4´ ¡Tiro desviado de Unión!

Disparo de Marcelo Estigarribia y el remate se va afuera.

3´ Córner para San Lorenzo

Ejecuta el tiro de esquina Matías Reali.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Pedro Bidegain, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de San Lorenzo y Unión por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Formación confirmada de San Lorenzo

Titulares

  • (25) José Devecchi
  • (19) Emiliano Amor
  • (2) Danilo Arboleda
  • (55) Nicolás Blanco
  • (3) Teo Rodríguez Pagano
  • (22) Juan Pablo Álvarez
  • (5) Ignacio Perruzzi
  • (11) Matías Reali
  • (24) Nicolás Tripichio
  • (29) Rodrigo Auzmendi
  • (9) Alexis Cuello

Suplentes

  • (20) Facundo Altamirano
  • (35) Alejo Cordoba
  • (16) Guzmán Corujo
  • (6) Mathías De Ritis
  • (42) Franco Lorenzón
  • (62) Gonzalo Alassia
  • (15) Mauricio Cardillo
  • (13) Juan Rattalino
  • (27) Martín Río
  • (21) Gustavo Del Prete
  • (18) Diego Herazo
  • (14) Agustín Ladstatter

Entrenador: Néstor Gorosito

Formación confirmada de Unión

Titulares

  • (21) Matías Mansilla
  • (26) Juan Pablo Ludueña
  • (12) Bruno Pittón
  • (2) Alex Maizon Rodriguez
  • (35) Lautaro Vargas
  • (10) Ignacio Malcorra
  • (5) Lucas Menossi
  • (17) Joaquín Mosqueira
  • (20) Julián Palacios
  • (19) Marcelo Estigarribia
  • (25) Cristian Tarragona

Suplentes

  • (40) Lucas Meuli
  • (36) Mateo Aimar
  • (18) Lucas Ayala
  • (44) Tomas Fagioli
  • (15) Juan Pintado
  • (22) Brahian Cuello
  • (8) Emilio Giaccone
  • (46) Santiago Grella
  • (34) Mateo Peresutti
  • (31) Misael Aguirre
  • (11) Mauro Luna Diale
  • (43) Eric Ramírez

Entrenador: Leonardo Madelón

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de San Lorenzo y Unión?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de San Lorenzo vs. Unión por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. San Lorenzo recibe a Unión en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 14:30 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

San LorenzoUnión de Santa FeTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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