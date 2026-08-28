Se acerca la Fiesta Provincial de la Pastafrola: habrá concurso, patio gastronómico y música en vivo

Pastafrola. Foto: X

La cuenta regresiva ya comenzó para una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del norte bonaerense. El próximo 19 y 20 de septiembre de 2026, la localidad de La Luisa, partido de Capitán Sarmiento, recibirá una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Pastafrola, un evento gratuito que combina tradición, sabores regionales y propuestas culturales para toda la familia.

La fiesta, que llegará a su 11° edición, se consolidó como uno de los encuentros más representativos de la región. Durante dos jornadas, vecinos y turistas podrán disfrutar de actividades pensadas para destacar uno de los clásicos más queridos de la mesa argentina: la pastafrola.

Uno de los momentos más esperados será el tradicional concurso que premiará a las mejores elaboraciones. Un jurado especializado evaluará las recetas participantes y otorgará reconocimientos a los tres primeros puestos.

Además, el predio contará con patio gastronómico, feria de artesanos y emprendedores, y una programación artística con músicos y espectáculos en vivo que acompañarán las actividades durante ambos días.

Pastafrola Foto: Freepik

Cuándo y dónde se celebra la Fiesta Provincial de la Pastafrola

La Fiesta Provincial de la Pastafrola se realizará el 19 y 20 de septiembre de 2026 en La Luisa, una localidad rural perteneciente al partido de Capitán Sarmiento, en la Provincia de Buenos Aires.

La organización está a cargo de la Cámara de Comercio e Industria local y espera reunir a visitantes de distintos puntos bonaerenses para compartir una celebración que pone en valor la identidad gastronómica de la zona.

Cómo llegar a Capitán Sarmiento desde CABA

Capitán Sarmiento se encuentra a unos 145 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es una opción ideal para una escapada de fin de semana.

El acceso más sencillo es por la Ruta Nacional 8, una de las principales vías de conexión con el norte de la provincia. El trayecto en auto suele demandar alrededor de dos horas, dependiendo del tránsito y del punto de partida.

La cercanía con la capital bonaerense convierte a la ciudad en un destino frecuente para quienes buscan combinar turismo rural, gastronomía y actividades al aire libre.

Gastronomía y turismo rural: qué hacer en Capitán Sarmiento

Más allá de la fiesta, Capitán Sarmiento ofrece varios atractivos para completar la visita. Entre ellos se destaca el Museo y Archivo Histórico Municipal, donde se conservan documentos, fotografías y objetos que narran la evolución de la ciudad desde fines del siglo XIX.

Capitán Sarmiento, en Buenos Aires. Foto: Facebook / Parque Natural Capitán Sarmiento.

Para los amantes de la naturaleza, el Parque Natural Capitán Sarmiento cuenta con más de 30 hectáreas con sectores arbolados, arroyos, áreas para picnic, fogones y espacios para acampar. Es uno de los lugares más elegidos por familias y grupos de amigos.

La gastronomía local también ocupa un lugar central. Restaurantes tradicionales, cafeterías y heladerías forman parte del circuito gastronómico del distrito, que cada año recibe visitantes atraídos por los sabores típicos de la región.

Quienes deseen extender la estadía pueden recorrer los paisajes rurales de La Luisa, una pequeña localidad rodeada de campos que conserva el espíritu tranquilo de los pueblos bonaerenses.

Historia y tradición de la Fiesta Provincial de la Pastafrola

La celebración nació con el objetivo de promover la gastronomía regional y fortalecer el turismo local. Con el paso de los años, la Fiesta Provincial de la Pastafrola se transformó en una de las fechas más importantes del calendario cultural de Capitán Sarmiento.

Pastafrola. Foto: Freepik.

Este evento se suma a otras festividades emblemáticas del distrito, como la Fiesta Regional de las Comidas Tradicionales y el encuentro de artesanos Cahuané, que cada año convocan a visitantes de distintos puntos de la provincia.

La ciudad, además, posee una fuerte identidad histórica. Surgió alrededor de su estación ferroviaria inaugurada en 1882 y es reconocida como la Cuna de la Bandera Bonaerense, en homenaje a los jóvenes que diseñaron el actual emblema de la provincia.

Con gastronomía, tradición, actividades culturales y propuestas para toda la familia, la Fiesta Provincial de la Pastafrola volverá a convertir a La Luisa en uno de los grandes polos turísticos de septiembre en la Provincia de Buenos Aires.