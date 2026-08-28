El poderoso vehículo 8x8 que se perfila para transformar una capacidad clave del Ejército Argentino

El camión Tatra Force T-815-7 8×8 que quiere Argentina. Foto: X/@Zonamilitar1

El Ejército Argentino avanza en la adquisición de un nuevo vehículo lanzapuentes para sus unidades de Ingenieros y, según la última actualización del proceso licitatorio, el Tatra Force T-815-7 8x8 se perfila como el modelo elegido.

La compra se desarrolla en paralelo al reciente anuncio del Ministerio de Defensa para incorporar hasta 235 vehículos de combate blindados a rueda Stryker 8x8, adquiridos mediante el programa EDA de Estados Unidos. El nuevo sistema de Ingenieros permitiría complementar las capacidades de movilidad de las futuras unidades mecanizadas.

Camión para el Ejército Argentino. Foto: X/@KazianXXI

Un lanzapuentes para superar obstáculos

La incorporación de este tipo de vehículos responde a uno de los requerimientos históricos de las unidades de Ingenieros del Ejército: contar con medios especializados para facilitar el franqueo de obstáculos naturales y artificiales durante las operaciones.

En julio, la Dirección de Material del Ejército puso en marcha la Licitación Pública N.º 0400/2026, destinada a adquirir un vehículo lanzapuentes autopropulsado sobre una plataforma 8x8.

De acuerdo con los requisitos establecidos en los pliegos, el sistema deberá contar con un motor diésel de 300 kW, transmisión automática y una cilindrada de 12.700 centímetros cúbicos.

El conjunto estará integrado por el vehículo portador, el equipo encargado del lanzamiento e instalación y un puente táctico tipo tijera. La configuración apunta a disponer de un sistema capaz de desplegarse rápidamente en diferentes escenarios operacionales.

El Tatra Force T-815-7 8x8 quedó mejor posicionado

La actualización más importante del proceso llegó el 21 de agosto, cuando se publicó el Dictamen de Evaluación de las ofertas presentadas.

De las dos propuestas analizadas, la correspondiente a Buswagen S.A., por un monto de US$ 2.426.000, fue considerada la más conveniente. La empresa presentó una solución basada en el Tatra Force T-815-7 8x8, que ahora avanza hacia la siguiente etapa del procedimiento contractual.

El modelo checo se caracteriza por emplear una configuración 8x8 especialmente desarrollada para operar en terrenos exigentes y transportar distintos tipos de equipos especializados.

La elección todavía se encuentra dentro del proceso administrativo de contratación, pero el dictamen representa un paso significativo hacia la incorporación del nuevo sistema al Ejército Argentino.

La otra oferta superaba los US$ 3 millones

La propuesta que quedó en segundo lugar fue presentada por SixSer S.R.L. y, según fuentes vinculadas al proceso, estaba basada en camiones de la línea Mercedes-Benz.

El monto de esa oferta alcanzaba los US$ 3.320.520, por encima de los US$ 2.426.000 de la alternativa presentada por Buswagen.

La diferencia económica y la evaluación técnica llevaron a que la propuesta del Tatra quedara mejor posicionada en la licitación.

El Ejército Argentino busca modernizar sus vehículos. Foto: X/@KazianXXI

Una capacidad clave para la modernización del Ejército

La eventual incorporación del lanzapuentes se produce en un momento de modernización de las capacidades terrestres argentinas, marcado por la futura llegada de los vehículos Stryker.

Contar con medios de Ingenieros capaces de instalar rápidamente puentes tácticos resulta especialmente relevante para acompañar a unidades mecanizadas y permitirles mantener su movilidad frente a cursos de agua, zanjas y otros obstáculos.

De concretarse la adjudicación, el Tatra Force T-815-7 8x8 se sumaría así al proceso de renovación del material del Ejército y aportaría una capacidad especializada que hasta ahora representaba uno de los requerimientos pendientes de sus unidades de Ingenieros.