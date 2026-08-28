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Otra argentina detenida por el ICE en Estados Unidos: se encuentra en prisión hace un mes en Texas

Se trata de Ernestina Pavlovsky, de 33 años, quien estaba por casarse y fue apresada en un operativo migratorio. Es personal trainer, vive desde hace 13 años en Aspen y fue detenida en un aeropuerto cuando volvía de un viaje.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos.
Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos. Foto: Redes sociales
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Luego del caso del futbolista Matías Pourrain, quien recuperó la libertad bajo fianza tras ser detenido por el ICE en Estados Unidos, se conoció otro caso de una argentina en prisión por un proceso migratorio.

Se trata de Ernestina “Tina” Pavlovsky, una argentina de 33 años que vive hace 13 años en Aspen y fue detenida en un aeropuerto cuando volvía de un viaje famialiar.

Según relató Cody Kosinski, su pareja, la detención se produjo de forma sorpresiva: agentes de civil la rodearon en una puerta de embarque, mientras se disponía a regresar a Aspen.

Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos.
Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos. Foto: Redes sociales

Tras ponerla bajo custodia, la fuerza antimigración la trasladó primero al centro de procesamiento de ICE en Florida, para luego ser enviada al Centro de Transición de Broward.

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Finalmente, quedó detenida en el Centro de Procesamiento Core Civic Laredo, en Texas, donde espera la próxima audiencia judicial, que tendrá lugar el próximo 1 de septiembre.

Su familia asegura que no tiene antecedentes penales y que su situación migratoria quedó trabada después de un divorcio. También contaron que estaban planeando casarse y arrancar el trámite correspondiente.

Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos.
Ernestina Pavlovsky, argentina detenida por el ICE en Estados Unidos. Foto: Redes sociales

A pesar de esto, un juez le denegó la libertad bajo fianza por considerar falta de vínculos suficientes con el país, lo que fue considerado como un mayor riesgo de fuga.

Además, una campaña para juntar fondos para su defensa legal reunió cerca de USD 50.000.

Estados UnidosDetenida
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