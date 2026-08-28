El Gobierno pone en pausa la concesión del Correo Argentino: de las demoras a su importancia durante las elecciones de 2027

Correo Argentino

El Gobierno postergó el proceso para concesionar el Correo Argentino, en una decisión que tiene que ver con las demoras en el procedimiento y ante la cercanía de las elecciones de 2027, donde la firma cumple un rol fundamental.

Desde la Casa Rosada reconocen que la iniciativa se demoró y que dejó de formar parte de las prioridades inmediatas del programa de privatizaciones.

La cercanía a los comicios del próximo año fue uno de los puntos a tener en cuenta por el Ejecutivo para tomar esta decisión: la empresa interviene en el despliegue y repliegue de urnas y documentación, la transmisión de telegramas y otras tareas logísticas que requieren preparación con varios meses de anticipación.

Distribución de urnas para las elecciones

Pese a que no es prioridad, desde el Gobierno aseguran que se sigue trabajando técnicamente para llevar adelante la concesión, pero aún no hay una fecha estimada para avanzar con el llamado a licitación.

Una alternativa técnica que barajan en Balcarce 50 es la de licitar y adjudicar con una toma de posesión posterior al proceso electoral.

La prioridad inmediata pasó a otros procesos que están más avanzados y no interfieren con funciones electorales.

Correo Argentino

El Correo continuará bajo gestión estatal mientras el Gobierno define si puede diseñar una transición que preserve la logística de 2027 o si deberá retomar el proceso una vez finalizados los comicios.