Curazao vs. Costa de Marfil EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Curazao vs Costa de Marfil por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
22´ ¡Costa de Marfil se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Amad Diallo fue bloqueado por Jurien Gaari.
18´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Armando Obispo.
17´ ¡Tiro desviado de Costa de Marfil!
Disparo de Amad Diallo y el remate se va afuera.
16´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Armando Obispo.
14´ Saque de arco para Costa de Marfil
Desde el fondo la pone en juego Ousmane Diomande.
13´ ¡Tiro desviado de Curazao!
Disparo de Jurien Gaari y el remate se va afuera.
9´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Eloy Room.
9´ ¡Tiro desviado de Costa de Marfil!
Disparo de Amad Diallo y el remate se va afuera.
6´ Gooool de Costa de Marfil
Nicolas Pépé marca para Costa de Marfil con asistencia de Yan Diomande.
1´ ¡Curazao se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tahith Chong fue bloqueado por Yahia Fofana.
1´ Saque de arco para Curazao
Desde el fondo la pone en juego Armando Obispo.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Filadelfia, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Curazao y Costa de Marfil por el Mundial 2026 será arbitrado por Glenn Nyberg.
Formación confirmada de Curazao
Titulares
- (1) Eloy Room
- (20) Joshua Brenet
- (5) Sherel Floranus
- (24) Deveron Fonville
- (3) Jurien Gaari
- (18) Armando Obispo
- (10) Leandro Bacuna
- (21) Tahith Chong
- (8) Livano Comenencia
- (7) Juninho Bacuna
- (9) Jürgen Locadia
Suplentes
- (25) Tyrick Bodak
- (26) Trevor Doornbusch
- (23) Riechedly Bazoer
- (2) Shurandy Sambo
- (4) Roshon Van Eijma
- (22) Kevin Felida
- (15) Arjany Martha
- (6) Godfried Roemeratoe
- (11) Jeremy Antonisse
- (14) Kenji Gorré
- (12) Sontje Hansen
- (19) Gervane Kastaneer
- (17) Brandley Kuwas
- (16) Jearl Margaritha
- (13) Tyrese Noslin
Entrenador: Dick Advocaat
Formación confirmada de Costa de Marfil
Titulares
- (1) Yahia Fofana
- (2) Ousmane Diomande
- (17) Guela Doué
- (7) Odilon Kossounou
- (13) Christopher Operi
- (11) Yan Diomande
- (8) Franck Kessié
- (18) Ibrahim Sangaré
- (15) Amad Diallo
- (9) Ange Bonny
- (19) Nicolas Pépé
Suplentes
- (16) Mohamed Koné
- (23) Alban Lafont
- (20) Emmanuel Agbadou
- (3) Ghislain Konan
- (21) Evan Ndicka
- (5) Wilfried Singo
- (6) Seko Fofana
- (25) Parfait Guiagon
- (26) Christ Inao Oulaï
- (4) Jean Michaël Seri
- (10) Simon Adingra
- (14) Oumar Diakite
- (22) Evann Guessand
- (24) Bazoumana Toure
- (12) Elye Wahi
Entrenador: Emerse Faé
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Curazao y Costa de Marfil?
Argentina: DGO, DSports2 se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Curazao recibe a Costa de Marfil en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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