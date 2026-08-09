Defensa y Justicia 2 - 1 Newell`s: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Partido finalizado en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela: Defensa y Justicia 2 - 1 Newell`s.
Defensa y Justicia vs Newell`s por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
94´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Defensa y Justicia y Newell`s por Torneo Clausura 2026.
92´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Francisco Scarpeccio fue bloqueado por Damián Fernández.
91´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Fernando Román Villalba.
91´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
90´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de Fernando Román Villalba y el remate se va afuera.
88´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de César Pérez fue bloqueado por Josué Reinatti.
86´ Cambio en Newell`s
Entra Franco Escobar y sale Martín Ortega.
84´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
82´ Goool de Newell`s
¡Testazo letal! Bruno Cabrera anota para Newell`s tras conectar un cabezazo.
82´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Martín Ortega.
80´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
80´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Maximiliano Porcel y sale David Barbona.
75´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Tomás Pérez.
73´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Manuel Gutiérrez fue bloqueado por Josué Reinatti.
72´ Córner para Defensa y Justicia
Ejecuta el tiro de esquina David Barbona.
72´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Jeremías Lucco fue bloqueado por Bruno Cabrera.
70´ Cambio en Newell`s
Entra Francisco Scarpeccio y sale Juan Ignacio Ramírez.
70´ Cambio en Newell`s
Entra Mateo García y sale Facundo Guch.
70´ Cambio en Newell`s
Entra Rodrigo Herrera y sale Jerónimo Gómez Mattar.
67´ Gooool de Defensa y Justicia
Tomás Pérez marca para Defensa y Justicia con asistencia de Valentín Loza.
66´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Valentín Loza y sale Ayrton Portillo.
66´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Tomás Pérez y sale Leandro Fernández.
65´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Jeremías Lucco y sale Domingo Blanco.
64´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Jerónimo Gómez Mattar.
64´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.
63´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Leandro Fernández.
60´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
59´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de Juan Manuel Gutiérrez y el remate se va afuera.
58´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Leandro Fernández.
56´ Córner para Defensa y Justicia
Ejecuta el tiro de esquina David Barbona.
56´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de Juan Manuel Gutiérrez y el remate se va afuera.
55´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
55´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Walter Mazzantti fue bloqueado por Matías Borgogno.
53´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Juan Manuel Gutiérrez.
52´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Leandro Fernández.
48´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Leandro Fernández.
46´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David Barbona fue bloqueado por Martín Luciano.
45´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a César Pérez.
45´ Cambio en Newell`s
Entra Martín Luciano y sale Lautaro Rios.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el Norberto Tomaghello!
Resumen estadístico del primer tiempo.
48´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el Norberto Tomaghello! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
45´ Tarjeta amarilla para Defensa y Justicia
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Ayrton Portillo.
44´ Saque de arco para Newell`s
Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.
44´ ¡Tiro desviado de Defensa y Justicia!
Disparo de Santiago Sosa Yung y el remate se va afuera.
43´ Córner para Defensa y Justicia
Ejecuta el tiro de esquina David Barbona.
42´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de David Barbona fue bloqueado por Bruno Cabrera.
40´ Tarjeta roja para Newell`s
Jerónimo Russo es expulsado del partido, luego de que el árbitro le mostrara la segunda tarjeta amarilla.
37´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Manuel Gutiérrez fue bloqueado por Josué Reinatti.
35´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Domingo Blanco fue bloqueado por Josué Reinatti.
31´ Gooool de Defensa y Justicia
Fernando Román Villalba marca para Defensa y Justicia con asistencia de César Pérez.
30´ Tarjeta amarilla para Newell`s
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jerónimo Russo.
27´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
27´ ¡Tiro desviado de Newell`s!
Disparo de Martín Ortega y el remate se va afuera.
25´ ¡Defensa y Justicia se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Manuel Gutiérrez fue bloqueado por Josué Reinatti.
25´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lautaro Giannetti fue bloqueado por Damián Fernández.
25´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.
25´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Juan Ignacio Ramírez fue bloqueado por Matías Borgogno.
19´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Martín Ortega fue bloqueado por Matías Borgogno.
17´ Saque de arco para Defensa y Justicia
Desde el fondo la pone en juego Matías Borgogno.
17´ ¡Tiro desviado de Newell`s!
Disparo de Lautaro Rios y el remate se va afuera.
16´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Guch fue bloqueado por Leandro Fernández.
15´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Facundo Guch fue bloqueado por Leandro Fernández.
13´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Leandro Fernández.
9´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Jerónimo Gómez Mattar.
8´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.
6´ Cambio en Defensa y Justicia
Entra Domingo Blanco y sale Agustín Hausch.
5´ Córner para Newell`s
Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.
2´ Tiro en el palo de Defensa y Justicia
¡Estuvo a centímetros! El disparo de Leandro Fernández pega en el palo.
2´ Fuera de juego en Defensa y Justicia
Posición adelantada de Leandro Fernández.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Norberto Tomaghello, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Defensa y Justicia y Newell`s por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Álvaro Carranza.
Formación confirmada de Defensa y Justicia
Titulares
- (1) Matías Borgogno
- (29) Damián Fernández
- (21) David Martínez
- (16) Ayrton Portillo
- (3) Fernando Román Villalba
- (19) David Barbona
- (8) César Pérez
- (15) Santiago Sosa Yung
- (9) Leandro Fernández
- (24) Juan Manuel Gutiérrez
- (17) Agustín Hausch
Suplentes
- (36) Lautaro Amadé
- (2) Samuel Lucero
- (28) Valentín Loza
- (40) Máximo Rodríguez
- (27) Domingo Blanco
- (5) Julián López
- (45) Thiago Martinez
- (7) Tomás Pérez
- (44) Jonás Cabrera
- (26) Jeremías Lucco
- (22) Maximiliano Porcel
Entrenador: Julio César Vaccari
Formación confirmada de Newell`s
Titulares
- (30) Josué Reinatti
- (25) Bruno Cabrera
- (17) Lautaro Giannetti
- (6) Martín Ortega
- (28) Jerónimo Russo
- (19) Jerónimo Gómez Mattar
- (20) Facundo Guch
- (5) Luca Regiardo
- (7) Walter Mazzantti
- (99) Juan Ignacio Ramírez
- (39) Lautaro Rios
Suplentes
- (21) Gabriel Arias
- (24) Franco Escobar
- (2) Ian Glavinovich
- (3) Martín Luciano
- (10) Valentino Acuña
- (35) Blas Benedetto
- (18) Mateo García
- (27) Lucas Gómez
- (26) Rodrigo Herrera
- (15) Alan Soñora
- (8) David Sotelo
- (36) Francisco Scarpeccio
Entrenador: Frank Kudelka
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Defensa y Justicia y Newell`s?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Defensa y Justicia vs. Newell`s por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Defensa y Justicia recibe a Newell`s en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:45 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Defensa y Justicia vs. Newell`s:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Defensa y Justicia y Newell`s por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.