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MINUTO A MINUTO| Argentina sigue haciendo historia: disputa la cuarta estrella ante España en la final del Mundial

La Selección de Lionel Scaloni busca conquistar su cuarta Copa del Mundo frente al conjunto de Luis de la Fuente en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El partido comienza a las 16:00 (hora de Argentina) y contará con transmisión por TV y streaming. Viví todas las incidencias, los goles, las jugadas más destacadas y el resultado en directo.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Argentina se enfrenta este domingo a España por la Copa del Mundo 2026.
Argentina se enfrenta este domingo a España por la Copa del Mundo 2026. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)
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Argentina y España definen al nuevo campeón del mundo en una final que promete emociones de principio a fin. Con Lionel Messi como gran referente de la Albiceleste y una España que llega en un gran momento, ambos seleccionados buscarán escribir una nueva página en la historia del fútbol. Viví el minuto a minuto del partido con todas las novedades, desde las 16:00, cuando ruede la pelota en el MetLife Stadium de East Rutherford.

María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España

María Becerra fue confirmada como la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York. La artista será la voz que acompañará a la Selección en uno de los momentos más emotivos antes del encuentro decisivo.

La elección de Becerra se impuso sobre otros nombres que habían trascendido en las últimas horas, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Según informó TyC Sports, la AFA y la organización del evento priorizaron una figura con proyección internacional y una fuerte presencia en plataformas digitales, criterios que terminaron inclinando la balanza a favor de la cantante.

María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España. Foto: redes sociales.

El curioso “19-7” que ilusiona a los argentinos:la coincidencia numérica que acompaña a la Selección en el Mundial

El curioso “19-7” que ilusiona a los argentinos: la coincidencia numérica que acompaña a la Selección en el Mundial
El curioso “19-7” que ilusiona a los argentinos de cara a la final ante España en el Mundial 2026.

La posibilidad de conquistar una nueva estrella dio lugar a curiosidades numéricas en un país donde la pasión futbolera suele convivir con las cábalas y señales del destino. Ahora, los fanáticos encontraron un dato tan llamativo como inesperado que alimenta la ilusión.

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Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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