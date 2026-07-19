MINUTO A MINUTO| Argentina sigue haciendo historia: disputa la cuarta estrella ante España en la final del Mundial

Argentina y España definen al nuevo campeón del mundo en una final que promete emociones de principio a fin. Con Lionel Messi como gran referente de la Albiceleste y una España que llega en un gran momento, ambos seleccionados buscarán escribir una nueva página en la historia del fútbol. Viví el minuto a minuto del partido con todas las novedades, desde las 16:00, cuando ruede la pelota en el MetLife Stadium de East Rutherford.
María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España
María Becerra fue confirmada como la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York. La artista será la voz que acompañará a la Selección en uno de los momentos más emotivos antes del encuentro decisivo.
La elección de Becerra se impuso sobre otros nombres que habían trascendido en las últimas horas, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Según informó TyC Sports, la AFA y la organización del evento priorizaron una figura con proyección internacional y una fuerte presencia en plataformas digitales, criterios que terminaron inclinando la balanza a favor de la cantante.
Menú fusión y vino propio:cómo es y cuánto cuesta comer en Coraje Milano, el restaurante de Lautaro Martínez en Italia
El restaurante abrió sus puertas en 2022 como un proyecto impulsado por el delantero de la Selección argentina y del Inter de Milán junto a su esposa, Agustina Gandolfo. Cuánto sale comer allí.
¿Final del Mundial con frío y lluvias?:así estará el tiempo este domingo 19 de julio en Buenos Aires y alrededores
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El emotivo posteo de Lionel Messi a horas de jugar la final del Mundial contra España:“Este grupo escribió historia”
El capitán dejó un emocionante mensaje a todo el plantel nacional. Junto a una foto grupal, el diez aseguró que ya son una “familia”.
El curioso “19-7” que ilusiona a los argentinos:la coincidencia numérica que acompaña a la Selección en el Mundial
La posibilidad de conquistar una nueva estrella dio lugar a curiosidades numéricas en un país donde la pasión futbolera suele convivir con las cábalas y señales del destino. Ahora, los fanáticos encontraron un dato tan llamativo como inesperado que alimenta la ilusión.
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Cuántos goles hizo España en el Mundial 2026
España llega a la final del Mundial 2026 ante Argentina con una sólida capacidad goleadora. Repasá cómo fue el camino goleador de la “Roja” antes del duelo decisivo de este domingo 19 de julio.
Confirmado:María Becerra cantará el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial ante España
“La Nena de Argentina” es la elegida para entonar las estrofas de nuestro himno con la Selección.
Fixture Mundial 2026:horario y dónde ver la gran final este domingo 19 de julio
La Copa del Mundo llega a su final y este domingo 19 de julio nos regala la gran final entre España y Argentina. Conocé cómo ver el partido en vivo.
Por qué España no asignó a ningún artista para cantar el himno en el Mundial 2026:la curiosa razón
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¿Canta el himno? La sugestiva frase de Soledad Pastorutti antes de la final entre Argentina y España:“No puedo decir mucho”
La cantante de folklore de 45 años es una las artistas que podría cantar el Himno Nacional Argentino en la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentnia y España. Qué dijo.
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Mascherano no se guardó elogios para la Selección Argentina en la previa a la final ante España:“Es la mejor que vi en mis 42 años”
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