MINUTO A MINUTO| Argentina sigue haciendo historia: disputa la cuarta estrella ante España en la final del Mundial

María Becerra cantará el Himno Nacional en la final del Mundial entre Argentina y España

María Becerra fue confirmada como la encargada de interpretar el Himno Nacional Argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York. La artista será la voz que acompañará a la Selección en uno de los momentos más emotivos antes del encuentro decisivo.

La elección de Becerra se impuso sobre otros nombres que habían trascendido en las últimas horas, entre ellos Soledad Pastorutti, Lali Espósito, Tini Stoessel y Andrés Calamaro. Según informó TyC Sports, la AFA y la organización del evento priorizaron una figura con proyección internacional y una fuerte presencia en plataformas digitales, criterios que terminaron inclinando la balanza a favor de la cantante.