Ecuador vs. Curazao EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Ecuador vs Curazao por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
1´ ¡Ecuador se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Enner Valencia fue bloqueado por Eloy Room.
1´ Saque de arco para Ecuador
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Kansas City, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Ecuador y Curazao por el Mundial 2026 será arbitrado por Ma Ning.
Formación confirmada de Ecuador
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (21) Alan Franco
- (3) Piero Hincapié
- (6) Willian Pacho
- (5) Jordy Alcívar
- (23) Moisés Caicedo
- (7) Pervis Estupiñán
- (15) Pedro Vite
- (9) John Yeboah
- (19) Gonzalo Plata
- (13) Enner Valencia
Suplentes
- (12) Moisés Ramírez
- (22) Gonzalo Valle
- (26) Yaimar Medina
- (4) Joel Ordóñez
- (25) Jackson Porozo
- (17) Ángelo Preciado
- (2) Félix Torres
- (18) Denil Castillo
- (14) Alan Minda
- (10) Kendry Páez
- (8) Anthony Valencia
- (20) Nilson Angulo
- (24) Jeremy Arévalo
- (16) Jordy Caicedo
- (11) Kevin Rodríguez
Entrenador: Sebastián Beccacece
Formación confirmada de Curazao
Titulares
- (1) Eloy Room
- (20) Joshua Brenet
- (5) Sherel Floranus
- (24) Deveron Fonville
- (3) Jurien Gaari
- (18) Armando Obispo
- (7) Juninho Bacuna
- (10) Leandro Bacuna
- (21) Tahith Chong
- (8) Livano Comenencia
- (9) Jürgen Locadia
Suplentes
- (25) Tyrick Bodak
- (26) Trevor Doornbusch
- (23) Riechedly Bazoer
- (2) Shurandy Sambo
- (4) Roshon Van Eijma
- (22) Kevin Felida
- (15) Arjany Martha
- (6) Godfried Roemeratoe
- (11) Jeremy Antonisse
- (14) Kenji Gorré
- (12) Sontje Hansen
- (19) Gervane Kastaneer
- (17) Brandley Kuwas
- (16) Jearl Margaritha
- (13) Tyrese Noslin
Entrenador: Dick Advocaat
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Ecuador y Curazao?
Argentina: DGO, DSports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Ecuador vs. Curazao por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Ecuador recibe a Curazao en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 21:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Ecuador vs Curazao en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Ecuador y Curazao por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.