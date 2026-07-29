Gimnasia vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Gimnasia vs River Plate por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
8´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!
Disparo de Ignacio Fernández y el remate se va afuera.
7´ ¡Tiro desviado de River Plate!
Disparo de Ángel Correa y el remate se va afuera.
6´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Tomás Galván fue bloqueado por Alexis Steimbach.
6´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Marcos Acuña.
3´ ¡River Plate se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Lucas Martínez Quarta fue bloqueado por Renzo Giampaoli.
3´ Córner para River Plate
Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Juan Carmelo Zerillo, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Gimnasia y River Plate por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.
Formación confirmada de Gimnasia
Titulares
- (23) Nelson Insfrán
- (31) Bautista Barros Schelotto
- (4) Renzo Giampaoli
- (21) Enzo Martínez
- (24) Pedro Silva Torrejón
- (8) Ignacio Fernández
- (5) Ignacio Miramón
- (18) Mateo Seoane
- (25) Alexis Steimbach
- (29) Agustín Auzmendi
- (11) Jeremías Merlo
Suplentes
- (15) Harlen Castillo
- (35) Juan Cruz Cortazzo
- (37) Jeremías Langa
- (43) Mariano Ojeda
- (33) Pablo Aguiar
- (10) Nicolás Barros Schelotto
- (16) Augusto Max
- (42) Santiago Villarreal
- (17) Lucas Janson
- (7) Manuel Panaro
- (26) Franco Torres
- (9) Maximiliano Zalazar
Entrenador: Ariel Pereyra
Formación confirmada de River Plate
Titulares
- (41) Santiago Beltrán
- (21) Marcos Acuña
- (28) Lucas Martínez Quarta
- (29) Gonzalo Montiel
- (30) Nicolás Otamendi
- (8) Mauro Arambarri
- (26) Tomás Galván
- (44) Lucas Silva
- (18) Lucas Beltrán
- (10) Ángel Correa
- (35) Joaquín Freitas
Suplentes
- (33) Ezequiel Centurión
- (36) Ulises Giménez
- (31) Facundo González
- (20) Giovanni González
- (13) Lautaro Rivero
- (24) Juan Cruz Meza
- (25) Lautaro Pereyra
- (15) Fausto Vera
- (19) Rafael Santos Borré
- (11) Facundo Colidio
Entrenador: Eduardo Coudet
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Gimnasia y River Plate?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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