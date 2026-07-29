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Gimnasia vs. River Plate EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Gimnasia y River Plate por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Nicolás Otamendi, defensor de River Plate.
Nicolás Otamendi, defensor de River Plate. Foto: X @RiverPlate
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Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Gimnasia recibe a River Plate por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Juan Carmelo Zerillo y el pitazo inicial se escuchará a las 19:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

Gimnasia vs River Plate por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

8´ ¡Tiro desviado de Gimnasia!

Disparo de Ignacio Fernández y el remate se va afuera.

7´ ¡Tiro desviado de River Plate!

Disparo de Ángel Correa y el remate se va afuera.

6´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Tomás Galván fue bloqueado por Alexis Steimbach.

6´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Marcos Acuña.

3´ ¡River Plate se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lucas Martínez Quarta fue bloqueado por Renzo Giampaoli.

3´ Córner para River Plate

Ejecuta el tiro de esquina Ángel Correa.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Juan Carmelo Zerillo, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Gimnasia y River Plate por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Formación confirmada de Gimnasia

Titulares

  • (23) Nelson Insfrán
  • (31) Bautista Barros Schelotto
  • (4) Renzo Giampaoli
  • (21) Enzo Martínez
  • (24) Pedro Silva Torrejón
  • (8) Ignacio Fernández
  • (5) Ignacio Miramón
  • (18) Mateo Seoane
  • (25) Alexis Steimbach
  • (29) Agustín Auzmendi
  • (11) Jeremías Merlo

Suplentes

  • (15) Harlen Castillo
  • (35) Juan Cruz Cortazzo
  • (37) Jeremías Langa
  • (43) Mariano Ojeda
  • (33) Pablo Aguiar
  • (10) Nicolás Barros Schelotto
  • (16) Augusto Max
  • (42) Santiago Villarreal
  • (17) Lucas Janson
  • (7) Manuel Panaro
  • (26) Franco Torres
  • (9) Maximiliano Zalazar

Entrenador: Ariel Pereyra

Formación confirmada de River Plate

Titulares

  • (41) Santiago Beltrán
  • (21) Marcos Acuña
  • (28) Lucas Martínez Quarta
  • (29) Gonzalo Montiel
  • (30) Nicolás Otamendi
  • (8) Mauro Arambarri
  • (26) Tomás Galván
  • (44) Lucas Silva
  • (18) Lucas Beltrán
  • (10) Ángel Correa
  • (35) Joaquín Freitas

Suplentes

  • (33) Ezequiel Centurión
  • (36) Ulises Giménez
  • (31) Facundo González
  • (20) Giovanni González
  • (13) Lautaro Rivero
  • (24) Juan Cruz Meza
  • (25) Lautaro Pereyra
  • (15) Fausto Vera
  • (19) Rafael Santos Borré
  • (11) Facundo Colidio

Entrenador: Eduardo Coudet

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Gimnasia y River Plate?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Gimnasia vs. River Plate por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Gimnasia recibe a River Plate en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Gimnasia LPRiver PlateTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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