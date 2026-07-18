Francia vs. Inglaterra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Francia y Inglaterra por Mundial 2026. La pelota comenzará a rodar a las 18:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Miami de Miami.
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Fixture Mundial 2026:horario y dónde ver el partido por el tercer puesto este sábado 18 de julio
La Copa del Mundo está cerca de terminar y este sábado 18 de julio nos regala el encuentro por el 3° y 4° puesto. Conocé cómo ver el partido en vivo.
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Mundial 2026:cuándo es el partido por el tercer puesto entre Francia e Inglaterra y por qué los jugadores no quieren disputarlo
A pesar de que es un encuentro obligatorio, el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial parece ser el más olvidado de todo el torneo.
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Francia vs Inglaterra en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Francia y Inglaterra por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.