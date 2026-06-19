Agenda Mundial 2026: todos los partidos del sábado 20 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

Vuelve a jugar Alemania tras la goleada a Curazao. Foto: REUTERS

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este sábado 20 de junio nos regala 4 partidos, entre los cuales se destacan Países Bajos vs Suecia y Alemania vs Costa de Marfil. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este sábado 20 de junio

Este sábado 20 de junio juegan Turquía vs Paraguay por el Grupo D; Países Bajos vs Suecia por el Grupo F; y Alemania vs Costa de Marfil y Ecuador vs Curazao por el Grupo E.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Turquía vs Paraguay - 00:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium

Países Bajos vs Suecia - 14:00hs - Houston Stadium

Alemania vs Costa de Marfil - 17:00hs - Toronto Stadium

Ecuador vs Curazao - 21:00 - Kansas City Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Turquía vs Paraguay : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Países Bajos vs Suecia : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Alemania vs Costa de Marfil : Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Ecuador vs Curazao: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Costa de Marfil sorprendió a Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026

El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Cómo viene el Grupo D del Mundial 2026

En la primera fecha, Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay, mientras que Australia le ganó 2 a 0 a Turquía. En la segunda jornada, los estadounidenses le ganaron 2 a 0 a los australianos.

Cómo está la tabla del Grupo D

Estados Unidos: 6 pts Australia: 3 pts Paraguay: 0 pts Turquía: 0 pts

Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo D del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco

Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Angeles Stadium de California

Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026

El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.

Cómo fue la primera fecha del Grupo F

En la primera fecha, Suecia goleó 5 a 1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón empataron 2 a 2.

Cómo está la tabla del Grupo F

Suecia: 3 pts Países Bajos: 1 pts Japón: 1 pts Túnez: 0 pts

Próximos partidos del Grupo F en el Mundial 2026

La próxima fechas del Grupo F del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Japón vs Suecia: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Dallas Stadium

Túnez vs Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Kansas City

Cómo está conformado el Grupo E del Mundial 2026

El Grupo E del Mundial 2026 está conformado por Alemania, Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.

Cómo fue la primera fecha del Grupo E

En la primera fecha, Alemania goleó 7 a 1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil le ganó 1 a 0 a Ecuador.

Cómo está la tabla del Grupo E

Alemania: 3 pts Costa de Marfil: 3 pts Ecuador: 0 pts Curazao: 0 pts

Próximos partidos del Grupo E en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo E del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

Curazao vs Costa de Marfil: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el Philadelphia Stadium

Ecuador vs Alemania: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium

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