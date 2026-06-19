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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del sábado 20 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo continúa regalando partidos importantes con 4 encuentros de la segunda fecha de la fase de grupos. Entre otros, vuelven a jugar Alemania, Países Bajos, Ecuador y Paraguay. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Vuelve a jugar Alemania tras la goleada a Curazao.
Vuelve a jugar Alemania tras la goleada a Curazao. Foto: REUTERS
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La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este sábado 20 de junio nos regala 4 partidos, entre los cuales se destacan Países Bajos vs Suecia y Alemania vs Costa de Marfil. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este sábado 20 de junio

Este sábado 20 de junio juegan Turquía vs Paraguay por el Grupo D; Países Bajos vs Suecia por el Grupo F; y Alemania vs Costa de Marfil y Ecuador vs Curazao por el Grupo E.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Turquía vs Paraguay - 00:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium
  • Países Bajos vs Suecia - 14:00hs - Houston Stadium
  • Alemania vs Costa de Marfil - 17:00hs - Toronto Stadium
  • Ecuador vs Curazao - 21:00 - Kansas City Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Turquía vs Paraguay: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Países Bajos vs Suecia: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Alemania vs Costa de Marfil: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Ecuador vs Curazao: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Costa de Marfil sorprendió a Ecuador por el Grupo E del Mundial 2026. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026

El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Cómo viene el Grupo D del Mundial 2026

En la primera fecha, Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay, mientras que Australia le ganó 2 a 0 a Turquía. En la segunda jornada, los estadounidenses le ganaron 2 a 0 a los australianos.

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Cómo está la tabla del Grupo D

  1. Estados Unidos: 6 pts
  2. Australia: 3 pts
  3. Paraguay: 0 pts
  4. Turquía: 0 pts

Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026

La próxima fecha del Grupo D del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco
  • Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Angeles Stadium de California

Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026

El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.

Cómo fue la primera fecha del Grupo F

En la primera fecha, Suecia goleó 5 a 1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón empataron 2 a 2.

Cómo está la tabla del Grupo F

  1. Suecia: 3 pts
  2. Países Bajos: 1 pts
  3. Japón: 1 pts
  4. Túnez: 0 pts

Próximos partidos del Grupo F en el Mundial 2026

La próxima fechas del Grupo F del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Japón vs Suecia: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Dallas Stadium
  • Túnez vs Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Kansas City

Cómo está conformado el Grupo E del Mundial 2026

El Grupo E del Mundial 2026 está conformado por Alemania, Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.

Cómo fue la primera fecha del Grupo E

En la primera fecha, Alemania goleó 7 a 1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil le ganó 1 a 0 a Ecuador.

Cómo está la tabla del Grupo E

  1. Alemania: 3 pts
  2. Costa de Marfil: 3 pts
  3. Ecuador: 0 pts
  4. Curazao: 0 pts

Próximos partidos del Grupo E en el Mundial 2026

Las próxima fecha del Grupo E del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:

Fecha 3

  • Curazao vs Costa de Marfil: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el Philadelphia Stadium
  • Ecuador vs Alemania: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección TurquíaSelección ParaguaySelección AlemaniaSelección Costa de MarfilSelección Países BajosSelección SueciaSelección EcuadorSelección Curazao
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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