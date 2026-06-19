Agenda Mundial 2026: todos los partidos del sábado 20 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

La segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 sigue su curso y este sábado 20 de junio nos regala 4 partidos, entre los cuales se destacan Países Bajos vs Suecia y Alemania vs Costa de Marfil. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.
Mundial 2026: quién juega este sábado 20 de junio
Este sábado 20 de junio juegan Turquía vs Paraguay por el Grupo D; Países Bajos vs Suecia por el Grupo F; y Alemania vs Costa de Marfil y Ecuador vs Curazao por el Grupo E.
Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios
- Turquía vs Paraguay - 00:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium
- Países Bajos vs Suecia - 14:00hs - Houston Stadium
- Alemania vs Costa de Marfil - 17:00hs - Toronto Stadium
- Ecuador vs Curazao - 21:00 - Kansas City Stadium
Dónde ver en vivo el Mundial 2026
- Turquía vs Paraguay: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Países Bajos vs Suecia: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Alemania vs Costa de Marfil: Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), TyC Sports, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
- Ecuador vs Curazao: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026
El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.
Cómo viene el Grupo D del Mundial 2026
En la primera fecha, Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay, mientras que Australia le ganó 2 a 0 a Turquía. En la segunda jornada, los estadounidenses le ganaron 2 a 0 a los australianos.
Cómo está la tabla del Grupo D
- Estados Unidos: 6 pts
- Australia: 3 pts
- Paraguay: 0 pts
- Turquía: 0 pts
Próximos partidos del Grupo D en el Mundial 2026
La próxima fecha del Grupo D del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Paraguay vs Australia: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Levi’s Stadium de San Francisco
- Turquía vs Estados Unidos: jueves 25 de junio a las 23:00hs en el Los Angeles Stadium de California
Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026
El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.
Cómo fue la primera fecha del Grupo F
En la primera fecha, Suecia goleó 5 a 1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón empataron 2 a 2.
Cómo está la tabla del Grupo F
- Suecia: 3 pts
- Países Bajos: 1 pts
- Japón: 1 pts
- Túnez: 0 pts
Próximos partidos del Grupo F en el Mundial 2026
La próxima fechas del Grupo F del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Japón vs Suecia: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Dallas Stadium
- Túnez vs Países Bajos: jueves 25 de junio a las 20:00hs en el Kansas City
Cómo está conformado el Grupo E del Mundial 2026
El Grupo E del Mundial 2026 está conformado por Alemania, Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.
Cómo fue la primera fecha del Grupo E
En la primera fecha, Alemania goleó 7 a 1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil le ganó 1 a 0 a Ecuador.
Cómo está la tabla del Grupo E
- Alemania: 3 pts
- Costa de Marfil: 3 pts
- Ecuador: 0 pts
- Curazao: 0 pts
Próximos partidos del Grupo E en el Mundial 2026
Las próxima fecha del Grupo E del Mundial 2026 se jugará de la siguiente manera:
Fecha 3
- Curazao vs Costa de Marfil: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el Philadelphia Stadium
- Ecuador vs Alemania: jueves 25 de junio a las 17:00hs en el New York New Jersey Stadium
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