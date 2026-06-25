Ecuador vs. Alemania EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
24´ ¡Alemania se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Kai Havertz fue bloqueado por Hernán Galíndez.
21´ Córner para Ecuador
Ejecuta el tiro de esquina Nilson Angulo.
14´ Saque de arco para Ecuador
Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.
13´ ¡Tiro desviado de Alemania!
Disparo de Felix Nmecha y el remate se va afuera.
8´ Gooool de Ecuador
Nilson Angulo marca para Ecuador.
1´ Gooool de Alemania
Leroy Sane marca para Alemania con asistencia de Florian Wirtz.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el Nueva York, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Ecuador y Alemania por el Mundial 2026 será arbitrado por Mary Tori Penso.
Formación confirmada de Ecuador
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (3) Piero Hincapié
- (4) Joel Ordóñez
- (6) Willian Pacho
- (15) Pedro Vite
- (23) Moisés Caicedo
- (21) Alan Franco
- (13) Enner Valencia
- (9) John Yeboah
- (20) Nilson Angulo
- (19) Gonzalo Plata
Suplentes
- (12) Moisés Ramírez
- (22) Gonzalo Valle
- (7) Pervis Estupiñán
- (26) Yaimar Medina
- (25) Jackson Porozo
- (17) Ángelo Preciado
- (2) Félix Torres
- (5) Jordy Alcívar
- (18) Denil Castillo
- (14) Alan Minda
- (10) Kendry Páez
- (8) Anthony Valencia
- (16) Jordy Caicedo
- (11) Kevin Rodríguez
Entrenador: Sebastián Beccacece
Formación confirmada de Alemania
Titulares
- (1) Manuel Neuer
- (6) Joshua Kimmich
- (22) David Raum
- (2) Antonio Rüdiger
- (4) Jonathan Tah
- (10) Jamal Musiala
- (23) Felix Nmecha
- (5) Aleksandar Pavlovic
- (19) Leroy Sane
- (17) Florian Wirtz
- (7) Kai Havertz
Suplentes
- (12) Oliver Baumann
- (21) Alexander Nübel
- (3) Waldemar Anton
- (24) Malick Thiaw
- (20) Nadiem Amiri
- (25) Assan Ouédraogo
- (8) Leon Goretzka
- (13) Pascal Gross
- (9) Jamie Leweling
- (16) Angelo Stiller
- (14) Maximilian Beier
- (26) Deniz Undav
- (11) Nick Woltemade
Entrenador: Julian Nagelsmann
Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.
¿Quién transmite el partido de Ecuador y Alemania?
Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Ecuador recibe a Alemania en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Agenda Mundial 2026:todos los partidos del jueves 25 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos
La fase de grupos de la Copa del Mundo empieza a definirse y en esta ocasión nos trae seis partidos. Entre otros, Alemania, Japón y Países Bajos buscan un lugar en 16avos de final. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.
Ecuador vs Alemania en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Ecuador y Alemania por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.