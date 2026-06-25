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Ecuador vs. Alemania EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre Ecuador y Alemania por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Alemania vs Ecuador.
Alemania vs Ecuador. Foto: REUTERS
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Ecuador y Alemania válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 17:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Nueva York de East Rutherford.

Ecuador vs Alemania por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

24´ ¡Alemania se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Kai Havertz fue bloqueado por Hernán Galíndez.

21´ Córner para Ecuador

Ejecuta el tiro de esquina Nilson Angulo.

14´ Saque de arco para Ecuador

Desde el fondo la pone en juego Hernán Galíndez.

13´ ¡Tiro desviado de Alemania!

Disparo de Felix Nmecha y el remate se va afuera.

8´ Gooool de Ecuador

Nilson Angulo marca para Ecuador.

1´ Gooool de Alemania

Leroy Sane marca para Alemania con asistencia de Florian Wirtz.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Nueva York, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Ecuador y Alemania por el Mundial 2026 será arbitrado por Mary Tori Penso.

Formación confirmada de Ecuador

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (3) Piero Hincapié
  • (4) Joel Ordóñez
  • (6) Willian Pacho
  • (15) Pedro Vite
  • (23) Moisés Caicedo
  • (21) Alan Franco
  • (13) Enner Valencia
  • (9) John Yeboah
  • (20) Nilson Angulo
  • (19) Gonzalo Plata

Suplentes

  • (12) Moisés Ramírez
  • (22) Gonzalo Valle
  • (7) Pervis Estupiñán
  • (26) Yaimar Medina
  • (25) Jackson Porozo
  • (17) Ángelo Preciado
  • (2) Félix Torres
  • (5) Jordy Alcívar
  • (18) Denil Castillo
  • (14) Alan Minda
  • (10) Kendry Páez
  • (8) Anthony Valencia
  • (16) Jordy Caicedo
  • (11) Kevin Rodríguez

Entrenador: Sebastián Beccacece

Formación confirmada de Alemania

Titulares

  • (1) Manuel Neuer
  • (6) Joshua Kimmich
  • (22) David Raum
  • (2) Antonio Rüdiger
  • (4) Jonathan Tah
  • (10) Jamal Musiala
  • (23) Felix Nmecha
  • (5) Aleksandar Pavlovic
  • (19) Leroy Sane
  • (17) Florian Wirtz
  • (7) Kai Havertz

Suplentes

  • (12) Oliver Baumann
  • (21) Alexander Nübel
  • (3) Waldemar Anton
  • (24) Malick Thiaw
  • (20) Nadiem Amiri
  • (25) Assan Ouédraogo
  • (8) Leon Goretzka
  • (13) Pascal Gross
  • (9) Jamie Leweling
  • (16) Angelo Stiller
  • (14) Maximilian Beier
  • (26) Deniz Undav
  • (11) Nick Woltemade

Entrenador: Julian Nagelsmann

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de Ecuador y Alemania?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, Disney+, Telefe, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Ecuador recibe a Alemania en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 17:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección EcuadorSelección AlemaniaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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