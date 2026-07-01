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México vs. Ecuador EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre México y Ecuador por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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México vs Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026.
México vs Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy México choca ante Ecuador, en duelo válido por Mundial 2026. La cancha del estadio Ciudad de México ya está lista para que el balón comience a moverse a las 22:00, y tú no te lo puedes perder.

México vs Ecuador por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de México y Ecuador por el Mundial 2026 será arbitrado por Slavko Vincic.

Formación confirmada de México

Titulares

  • (1) Raúl Rangel
  • (23) Jesús Gallardo
  • (3) César Montes
  • (2) Jorge Sánchez
  • (5) Johan Vásquez
  • (6) Erik Lira
  • (19) Gilberto Mora
  • (7) Luis Romo
  • (25) Roberto Alvarado
  • (9) Raúl Jiménez
  • (16) Julián Quiñones

Suplentes

  • (12) Carlos Acevedo
  • (13) Guillermo Ochoa
  • (4) Edson Álvarez
  • (20) Mateo Chávez
  • (15) Israel Reyes
  • (24) Luis Chávez
  • (8) Álvaro Fidalgo
  • (26) Brian Gutiérrez
  • (17) Orbelí­n Pineda
  • (18) Obed Vargas
  • (11) Santiago Giménez
  • (14) Armando González
  • (21) César Huerta
  • (22) Guillermo Martínez
  • (10) Alexis Vega

Entrenador: Javier Aguirre

Formación confirmada de Ecuador

Titulares

  • (1) Hernán Galíndez
  • (21) Alan Franco
  • (3) Piero Hincapié
  • (4) Joel Ordóñez
  • (6) Willian Pacho
  • (20) Nilson Angulo
  • (23) Moisés Caicedo
  • (15) Pedro Vite
  • (9) John Yeboah
  • (19) Gonzalo Plata
  • (13) Enner Valencia

Suplentes

  • (12) Moisés Ramírez
  • (22) Gonzalo Valle
  • (7) Pervis Estupiñán
  • (26) Yaimar Medina
  • (25) Jackson Porozo
  • (17) Ángelo Preciado
  • (2) Félix Torres
  • (5) Jordy Alcívar
  • (18) Denil Castillo
  • (14) Alan Minda
  • (10) Kendry Páez
  • (8) Anthony Valencia
  • (24) Jeremy Arévalo
  • (16) Jordy Caicedo
  • (11) Kevin Rodríguez

Entrenador: Sebastián Beccacece

¿Quién transmite el partido de México y Ecuador?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de México vs. Ecuador por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. México recibe a Ecuador en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección MéxicoSelección EcuadorMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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