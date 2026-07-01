México vs. Ecuador EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

México vs Ecuador por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de México y Ecuador por el Mundial 2026 será arbitrado por Slavko Vincic.
Formación confirmada de México
Titulares
- (1) Raúl Rangel
- (23) Jesús Gallardo
- (3) César Montes
- (2) Jorge Sánchez
- (5) Johan Vásquez
- (6) Erik Lira
- (19) Gilberto Mora
- (7) Luis Romo
- (25) Roberto Alvarado
- (9) Raúl Jiménez
- (16) Julián Quiñones
Suplentes
- (12) Carlos Acevedo
- (13) Guillermo Ochoa
- (4) Edson Álvarez
- (20) Mateo Chávez
- (15) Israel Reyes
- (24) Luis Chávez
- (8) Álvaro Fidalgo
- (26) Brian Gutiérrez
- (17) Orbelín Pineda
- (18) Obed Vargas
- (11) Santiago Giménez
- (14) Armando González
- (21) César Huerta
- (22) Guillermo Martínez
- (10) Alexis Vega
Entrenador: Javier Aguirre
Formación confirmada de Ecuador
Titulares
- (1) Hernán Galíndez
- (21) Alan Franco
- (3) Piero Hincapié
- (4) Joel Ordóñez
- (6) Willian Pacho
- (20) Nilson Angulo
- (23) Moisés Caicedo
- (15) Pedro Vite
- (9) John Yeboah
- (19) Gonzalo Plata
- (13) Enner Valencia
Suplentes
- (12) Moisés Ramírez
- (22) Gonzalo Valle
- (7) Pervis Estupiñán
- (26) Yaimar Medina
- (25) Jackson Porozo
- (17) Ángelo Preciado
- (2) Félix Torres
- (5) Jordy Alcívar
- (18) Denil Castillo
- (14) Alan Minda
- (10) Kendry Páez
- (8) Anthony Valencia
- (24) Jeremy Arévalo
- (16) Jordy Caicedo
- (11) Kevin Rodríguez
Entrenador: Sebastián Beccacece
¿Quién transmite el partido de México y Ecuador?
Argentina: DSports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de México vs. Ecuador por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. México recibe a Ecuador en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
México vs Ecuador en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre México y Ecuador por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.