Agenda Mundial 2026: todos los partidos del jueves 25 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

Selección Alemania en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a definirse y en esta ocasión nos trae otros seis partidos. Entre otros, Alemania, Japón y Países Bajos buscan un lugar en 16avos de final. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este jueves 25 de junio

Este jueves 25 de junio juegan Curazao vs Costa de Marfil y Ecuador vs Alemania por el Grupo E; Paraguay vs Australia y Turquía vs Estados Unidos por el Grupo D; y Japón vs Suecia y Túnez vs Países Bajos por el Grupo F.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

Curazao vs Costa de Marfil - 17:00hs - Philadelphia Stadium

Ecuador vs Alemania - 17:00hs - New York New Jersey Stadium

Japón vs Suecia - 20:00hs - Dallas Stadium

Túnez vs Países Bajos - 20:00hs - Kansas City Stadium

Paraguay vs Australia - 23:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium

Turquía vs EEUU - 23:00hs - Los Ángeles Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

Curazao vs Costa de Marfil : DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Ecuador vs Alemania : TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Japón vs Suecia : TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Túnez vs Países Bajos : TV Pública (canals 8 y 999), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Paraguay vs Australia : Telefe, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Turquía vs EEUU: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+

Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026

El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Resultados del Grupo D del Mundial 2026

En la primera fecha, Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay, mientras que Australia le ganó 2 a 0 a Turquía.

En la segunda jornada, los estadounidenses le ganaron 2 a 0 a los australianos y Paraguay le ganó 1 a 0 a Turquía.

Posiciones del Grupo D del Mundial 2026

Estados Unidos: 6 pts en 2 partidos jugados Australia: 3 pts en 2 partidos jugados Paraguay: 3 pts en 2 partidos jugados Turquía: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo D en 16avos de final

Estados Unidos, primero del Grupo D jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que deje los grupos B, E, F, I o J. Por su parte, el segundo jugará contra el 2° del Grupo G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).

Cómo está conformado el Grupo E del Mundial 2026

El Grupo E del Mundial 2026 está conformado por Alemania, Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.

Resultados del Grupo E del Mundial 2026

En la primera fecha, Alemania goleó 7 a 1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil le ganó 1 a 0 a Ecuador.

En la segunda jornada, Alemania triunfó 2 a 1 ante Costa de Marfil, mientras que Ecuador empató 0 a 0 con Curazao.

Posiciones del Grupo E del Mundial 2026

Alemania: 6 pts en 2 partidos jugados Costa de Marfil: 3 pts en 2 partidos jugados Ecuador: 1 pts en 2 partidos jugados Curazao: 1 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo E en 16avos de final

Alemania, primero del Grupo E jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que dejen los grupos A, B, C, D o F.

Por su parte, el segundo del Grupo E jugará contra el 2° del Grupo I (Francia o Noruega).

Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026

El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.

Resultados del Grupo F del Mundial 2026

En la primera fecha, Suecia goleó 5 a 1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón empataron 2 a 2.

En la segunda jornada, Países Bajos goleó 5 a 1 a Suecia, mientras que Japón le ganó 4 a 0 a Túnez.

Posiciones del Grupo F del Mundial 2026

Países Bajos: 4 pts con 2 partidos jugados Japón: 4 pts con 2 partidos jugados Suecia: 3 pts con 2 partidos jugados Túnez: 0 pts con 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo F en 16avos de final

El primero del Grupo F jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra el 2° del Grupo C (Brasil, Marruecos o Escocia).

Por su parte, el segundo del Grupo F jugará contra el 1° del Grupo C (Brasil, Marruecos o Escocia).

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