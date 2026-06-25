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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del jueves 25 de junio de los grupos D, E y F, horarios y dónde verlos

La fase de grupos de la Copa del Mundo empieza a definirse y en esta ocasión nos trae seis partidos. Entre otros, Alemania, Japón y Países Bajos buscan un lugar en 16avos de final. Cómo seguir cada encuentro en vivo por TV y streaming.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Selección Alemania en el Mundial 2026.
Selección Alemania en el Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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La fase de grupos del Mundial 2026 empieza a definirse y en esta ocasión nos trae otros seis partidos. Entre otros, Alemania, Japón y Países Bajos buscan un lugar en 16avos de final. En esta nota, la agenda completa del día con los horarios y los datos para seguir cada partido en vivo por TV y streaming.

Mundial 2026: quién juega este jueves 25 de junio

Este jueves 25 de junio juegan Curazao vs Costa de Marfil y Ecuador vs Alemania por el Grupo E; Paraguay vs Australia y Turquía vs Estados Unidos por el Grupo D; y Japón vs Suecia y Túnez vs Países Bajos por el Grupo F.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • Curazao vs Costa de Marfil - 17:00hs - Philadelphia Stadium
  • Ecuador vs Alemania - 17:00hs - New York New Jersey Stadium
  • Japón vs Suecia - 20:00hs - Dallas Stadium
  • Túnez vs Países Bajos - 20:00hs - Kansas City Stadium
  • Paraguay vs Australia - 23:00hs - San Francisco Bay Arena Stadium
  • Turquía vs EEUU - 23:00hs - Los Ángeles Stadium

Dónde ver en vivo el Mundial 2026

  • Curazao vs Costa de Marfil: DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Ecuador vs Alemania: TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro), Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro), Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Japón vs Suecia: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Túnez vs Países Bajos: TV Pública (canals 8 y 999), DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Paraguay vs Australia: Telefe, Disney+ Premium, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
  • Turquía vs EEUU: TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+
Livano Comenencia, el autor del primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales. Foto: REUTERS

Cómo está conformado el Grupo D del Mundial 2026

El Grupo D del Mundial 2026 está conformado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

Resultados del Grupo D del Mundial 2026

En la primera fecha, Estados Unidos goleó 4 a 1 a Paraguay, mientras que Australia le ganó 2 a 0 a Turquía.

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En la segunda jornada, los estadounidenses le ganaron 2 a 0 a los australianos y Paraguay le ganó 1 a 0 a Turquía.

Posiciones del Grupo D del Mundial 2026

  1. Estados Unidos: 6 pts en 2 partidos jugados
  2. Australia: 3 pts en 2 partidos jugados
  3. Paraguay: 3 pts en 2 partidos jugados
  4. Turquía: 0 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo D en 16avos de final

Estados Unidos, primero del Grupo D jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que deje los grupos B, E, F, I o J. Por su parte, el segundo jugará contra el 2° del Grupo G (Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda).

Cómo está conformado el Grupo E del Mundial 2026

El Grupo E del Mundial 2026 está conformado por Alemania, Curazao, Ecuador y Costa de Marfil.

Resultados del Grupo E del Mundial 2026

En la primera fecha, Alemania goleó 7 a 1 a Curazao, mientras que Costa de Marfil le ganó 1 a 0 a Ecuador.

En la segunda jornada, Alemania triunfó 2 a 1 ante Costa de Marfil, mientras que Ecuador empató 0 a 0 con Curazao.

Posiciones del Grupo E del Mundial 2026

  1. Alemania: 6 pts en 2 partidos jugados
  2. Costa de Marfil: 3 pts en 2 partidos jugados
  3. Ecuador: 1 pts en 2 partidos jugados
  4. Curazao: 1 pts en 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo E en 16avos de final

Alemania, primero del Grupo E jugará, los 16avos de final del Mundial 2026 contra uno de los terceros que dejen los grupos A, B, C, D o F.

Por su parte, el segundo del Grupo E jugará contra el 2° del Grupo I (Francia o Noruega).

Cómo está conformado el Grupo F del Mundial 2026

El Grupo F del Mundial 2026 está conformado por Japón, Países Bajos, Suecia y Túnez.

Resultados del Grupo F del Mundial 2026

En la primera fecha, Suecia goleó 5 a 1 a Túnez, mientras que Países Bajos y Japón empataron 2 a 2.

En la segunda jornada, Países Bajos goleó 5 a 1 a Suecia, mientras que Japón le ganó 4 a 0 a Túnez.

Posiciones del Grupo F del Mundial 2026

  1. Países Bajos: 4 pts con 2 partidos jugados
  2. Japón: 4 pts con 2 partidos jugados
  3. Suecia: 3 pts con 2 partidos jugados
  4. Túnez: 0 pts con 2 partidos jugados

Contra quién juega el ganador del Grupo F en 16avos de final

El primero del Grupo F jugará los 16avos de final del Mundial 2026 contra el 2° del Grupo C (Brasil, Marruecos o Escocia).

Por su parte, el segundo del Grupo F jugará contra el 1° del Grupo C (Brasil, Marruecos o Escocia).

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026Selección CurazaoSelección Costa de MarfilSelección EcuadorSelección AlemaniaSelección JapónSelección SueciaSelección TúnezSelección Países BajosSelección ParaguaySelección AustraliaSelección TurquíaSelección Estados Unidos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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