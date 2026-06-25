República Checa vs. México EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: República Checa recibe a México por Mundial 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Ciudad de México y el pitazo inicial se escuchará a las 22:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
República Checa vs México por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de República Checa vs. México por el Mundial 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. República Checa recibe a México en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 22:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
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República Checa vs México en el Mundial 2026:fecha, horario y dónde ver en TV y online
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre República Checa y México por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.