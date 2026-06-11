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Agenda Mundial 2026: todos los partidos del jueves 11 de junio con el debut del Grupo A, horarios y dónde verlos

La Copa del Mundo de la FIFA pone primera con el partido inaugural México-Sudáfrica, y luego Corea del Sur-República Checa. Conocé a qué hora son, en qué estadio y cómo verlos en vivo.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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México vs Sudáfrica, Mundial 2026.
México vs Sudáfrica, Mundial 2026. Foto: FIFA
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El Mundial 2026 pone primera este jueves 11 de junio con el partido inaugural y otro encuentro del Grupo A. Desde este momento, las 48 selecciones participantes emprenden su camino en busca de la Copa del Mundo.

En esta primera jornada de la competencia, la atención estará puesta en los partidos que se juegan este jueves, con el detalle de los horarios, las selecciones que salen a la cancha y cómo seguir cada encuentro en vivo.

Mundial 2026: quién juega este jueves 11 de junio

Este jueves 11 de junio se juega el partido inaugural México vs Sudáfrica y otro encuentro correspondiente a Grupo A: Corea del Sur vs República Checa.

Fixture del Mundial 2026: horarios y estadios

  • México vs Sudáfrica - 16:00hs - Estadio Azteca de la Ciudad de México
  • Corea del Sur vs República Checa - 23:00hs - Guadalajara Stadium de Guadalajara

Dónde ver en vivo los partidos del Mundial 2026

México vs Sudáfrica se podrá ver por Telefe (canales 12 y 1001 de Telecentro) y en plataformas por Disney+.

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Corea del Sur vs República Checa se podrá ver por TyC Sports (canales 106 y 1018 de Telecentro).

México vs Sudáfrica, Mundial 2026. Foto: FIFA

Cómo está conformado el Grupo A del Mundial 2026

El Grupo A del Mundial 2026 está conformado por México, Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Cómo llegan México y Sudáfrica

México disputó su último partido ante Serbia en un amistoso disputado el jueves 4 de junio en el Estadio Nemesio Díez (México) y que terminó en un contundente triunfo por 5 a 1.

Por su parte, el último encuentro de Sudáfrica fue 0 a 0 ante Nicaragua, en un amistoso que se jugó en el Orlando Amstel Arena (Orlando, Estados Unidos).

Cómo llegan Corea del Sur y República Checa

Corea del Sur viene de ganarle 1 a 0 a El Salvador en un partido amistoso el pasado miércoles 3 de junio en el BYU South Field (Utah, Estados Unidos). Por su parte, República Checa derrotó 3 a 1 a Guatemala en el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos), el jueves 4 de junio.

Próximos partidos del Grupo A en el Mundial 2026

Las próximas fechas del Grupo A del Mundial 2026 se jugarán de la siguiente manera:

Fecha 2

  • República Checa vs Sudáfrica: jueves 18 de junio a las 13:00hs en el Mercedes-Benz Stadium
  • México vs Corea del Sur: jueves 18 de junio a las 22:00hs en el Guadalajara Stadium

Fecha 3

  • República Checa vs México: miércoles 24 de junio a las 22:00hs en el Estadio Azteca
  • Sudáfrica vs Corea del Sur: miércoles 24 de junio a las 22:00hs en el Estadio Monterrey

Enterate de todas las novedades, resultados y curiosidades del Mundial 2026 en Canal 26

Mundial 2026FixtureSelección MéxicoSelección SudáfricaSelección Corea del SurSelección República Checa
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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