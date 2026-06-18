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República Checa vs. Sudáfrica EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Mundial 2026

Sigue en directo el partido entre República Checa y Sudáfrica por el Mundial 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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República Checa vs Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026.
República Checa vs Sudáfrica por el Grupo A del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters
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Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre República Checa y Sudáfrica válido por Mundial 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 13:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Atlanta de Atlanta.

República Checa vs Sudáfrica por el Mundial 2026: Minuto a minuto en vivo

44´ Saque de arco para República Checa

Desde el fondo la pone en juego Matej Kovár.

44´ ¡Tiro desviado de Sudáfrica!

Disparo de Teboho Mokoena y el remate se va afuera.

43´ Córner para Sudáfrica

Ejecuta el tiro de esquina Oswin Appollis.

41´ Fuera de juego en Sudáfrica

Posición adelantada de Thapelo Maseko.

41´ Saque de arco para Sudáfrica

Desde el fondo la pone en juego Ronwen Williams.

40´ ¡Tiro desviado de República Checa!

Disparo de Adam Hlozek y el remate se va afuera.

39´ Tarjeta amarilla para Sudáfrica

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Thalente Mbatha.

36´ Córner para Sudáfrica

Ejecuta el tiro de esquina Oswin Appollis.

35´ Fuera de juego en Sudáfrica

Posición adelantada de Jayden Adams.

21´ ¡Sudáfrica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Iqraam Rayners fue bloqueado por Tomas Holes.

32´ Tarjeta amarilla para Sudáfrica

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Teboho Mokoena.

17´ Saque de arco para Sudáfrica

Desde el fondo la pone en juego Ronwen Williams.

16´ Saque de arco para República Checa

Desde el fondo la pone en juego Matej Kovár.

15´ ¡Tiro desviado de Sudáfrica!

Disparo de Iqraam Rayners y el remate se va afuera.

4´ ¡República Checa se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Ladislav Krejci fue bloqueado por Ronwen Williams.

12´ Saque de arco para República Checa

Desde el fondo la pone en juego Matej Kovár.

12´ ¡Tiro desviado de Sudáfrica!

Disparo de Aubrey Modiba y el remate se va afuera.

12´ Córner para Sudáfrica

Ejecuta el tiro de esquina Oswin Appollis.

11´ ¡Sudáfrica se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Oswin Appollis fue bloqueado por Tomas Holes.

8´ Fuera de juego en República Checa

Posición adelantada de Vladimir Coufal.

5´ Gooool de República Checa

Michal Sadílek marca para República Checa con asistencia de Alexandr Sojka.

4´ Saque de arco para Sudáfrica

Desde el fondo la pone en juego Ronwen Williams.

4´ ¡Tiro desviado de República Checa!

Disparo de Michal Sadílek y el remate se va afuera.

4´ Córner para República Checa

Ejecuta el tiro de esquina Vladimir Coufal.

2´ Córner para República Checa

Ejecuta el tiro de esquina Michal Sadílek.

1´ Saque de arco para Sudáfrica

Desde el fondo la pone en juego Ronwen Williams.

0´ ¡Tiro desviado de República Checa!

Disparo de Patrik Schick y el remate se va afuera.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Atlanta, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de República Checa y Sudáfrica por el Mundial 2026 será arbitrado por Mary Tori Penso.

Formación confirmada de República Checa

Titulares

  • (1) Matej Kovár
  • (5) Vladimir Coufal
  • (3) Tomas Holes
  • (4) Robin Hranac
  • (7) Ladislav Krejci
  • (12) Lukas Cerv
  • (8) Vladimír Darida
  • (18) Michal Sadílek
  • (24) Alexandr Sojka
  • (9) Adam Hlozek
  • (10) Patrik Schick

Suplentes

  • (23) Lukas Hornicek
  • (16) Jindrich Stanek
  • (6) Stepan Chaloupek
  • (21) David Doudera
  • (20) Jaroslav Zeleny
  • (2) David Zima
  • (17) Lukas Provod
  • (25) Hugo Sochurek
  • (22) Tomás Soucek
  • (19) Tomás Chory
  • (13) Mojmir Chytil
  • (11) Jan Kuchta
  • (15) Pavel Sulc
  • (26) Denis Visinsky

Entrenador: Miroslav Koubek

Formación confirmada de Sudáfrica

Titulares

  • (1) Ronwen Williams
  • (14) Mbekezeli Mbokazi
  • (6) Aubrey Modiba
  • (20) Khuliso Mudau
  • (21) Ime Okon
  • (23) Jayden Adams
  • (5) Thalente Mbatha
  • (4) Teboho Mokoena
  • (7) Oswin Appollis
  • (12) Thapelo Maseko
  • (15) Iqraam Rayners

Suplentes

  • (16) Sipho Chaine
  • (22) Ricardo Goss
  • (26) Bradley Cross
  • (18) Samukele Kabini
  • (2) Thabang Matuludi
  • (24) Olwethu Makhanya
  • (3) Khulumani Ndamane
  • (19) Nkosinathi Sibisi
  • (9) Lyle Foster
  • (17) Evidence Makgopa
  • (10) Relebohile Mofokeng
  • (8) Tshepang Moremi
  • (25) Kamogelo Sebelebele

Entrenador: Hugo Broos

Así va la tabla de posiciones del Mundial 2026.

¿Quién transmite el partido de República Checa y Sudáfrica?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: DGO, TyC Sports se encargan de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de República Checa vs. Sudáfrica por el Mundial 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. República Checa recibe a Sudáfrica en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 13:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Selección República ChecaSelección SudáfricaMundial 2026Fútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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