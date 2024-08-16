Enchilada. Fuente: Unsplash

La gastronomía mexicana es una de las más aclamadas, pero también de las más rechazadas por sus ingredientes fuertes y picantes. Sin embargo, su influencia por sus sabores indígenas con elementos claves como el maíz, los frijoles y el chile hace que esta gastronomía sea de las más elegidas.

Por eso, las enchiladas tradicionales son una de las más elegidas por los amantes de la comida mexicana. Se trata de una base de tortilla de maíz rellena de pollo, cebolla, tomate y verduras, logrando un plato exquisito, picante y con una lluvia de queso encima.

Los cocineros más expertos sugieren que, al momento de hacer este platillo, la clave es asar los tomates junto con los chiles para lograr un sabor ahumado en la salsa. Sin embargo, este paso se puede reemplazar por chile en polvo, con solo dos o tres cucharadas.

Cómo hacer una enchilada clásica

Si bien la tortilla de maíz podés conseguirla en cualquier supermercado, también puede hacerse casera mezclando 250 gramos de harina de maíz y medio litro de agua tibia. Ahora sí, ¡manos a la obra con esta receta!

Ingredientes

500 g de pechuga de pollo cocida y deshebrada.

2 cebolla, picada.

4 dientes de ajo, picados.

1 cucharadita de orégano seco.

1/4 cucharadita de comino molido.

Sal y pimienta al gusto.

6 chiles.

3 tomates.

1 cucharadita de manteca de cerdo o aceite vegetal.

1/4 cucharadita de comino molido.

2 tazas de queso fresco rallado.

Crema.

Paso a paso: las mejores enchiladas caseras

En una sartén, verter un poco de aceite o manteca y saltear una cebolla y dos dientes de ajo hasta que estén tiernos. Luego, colorar el pollo deshebrado, el orégano, el comino, la sal y la pimienta. Mezclar y cocinar bien por unos minutos hasta que el pollo esté cocido y especiado, reservar para que no se te queme.

Asar los chiles en un sartén seco a fuego bajo hasta que estén ligeramente tostados y suelten su aroma. Retirar del fuego y sumergirlos en agua caliente durante 10-15 minutos hasta que se ablanden.

Los grandes cocineros recomiendan licuar los chiles remojados con los tomates, 1 cebolla, 2 dientes de ajo, el orégano, el comino, la sal y la pimienta para obtener una salsa espesa y homogénea, tal y como se come en México. Luego, la salsa si lo deseas para eliminar los grumos.

En una sartén con un poco de aceite o manteca, calentar la salsa roja a fuego medio durante 5-10 minutos, moviendo constantemente para evitar que se pegue.

Sumergir cada tortilla en la salsa roja caliente hasta que esté bien cubierta. Colocar la tortilla rellena en un plato o molde para hornear. Repetir con el resto de las tortillas y el relleno.

Mientras se vierte el resto de la salsa roja sobre las enchiladas rellenas, espolvorear con abundante queso rallado y llevarlo a un horno precalentado a 180 grados por 10 o 15 minutos hasta que el queso esté completamente derretido y dorado.

Servir y decorar con cebolla morada picada y cilantro y ¡listo!