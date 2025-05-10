El permitido de la tarde: irresistibles buñuelos de banana en solo 5 pasos

Dejate tentar con esta delicia. Fácil de hacer y para salir del paso cuando querés darte un gusto.

Buñuelos de banana. Foto: Aires de Santa Fe

El buñuelo es un tipo de masa de sartén de origen español que consiste en una masa de harina frita con forma esférica que se convirtió en una opción dulce irresistible. A continuación te compartimos la receta de una versión con banana.

Para desayunos, meriendas o para servir como postres, los buñuelos de banana son una opción fantástica. Llevan harina, huevo, leche y manteca. Se hacen fritos o, si se prefiere y se dispone de tiempo, se pueden hacer al horno. Suaves y livianos, son un bocado poderoso super fácil de hacer y comer calentitos.

Cómo hacer buñuelos de banana

Ingredientes



200 gr harina común



1 huevo



1 cucharita polvo de hornear



100 gr azúcar



2 bananas



1 cucharita esencia de vainilla



250 cc leche



Pizca sal



Paso a paso