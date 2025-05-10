El permitido de la tarde: irresistibles buñuelos de banana en solo 5 pasos
Dejate tentar con esta delicia. Fácil de hacer y para salir del paso cuando querés darte un gusto.
El buñuelo es un tipo de masa de sartén de origen español que consiste en una masa de harina frita con forma esférica que se convirtió en una opción dulce irresistible. A continuación te compartimos la receta de una versión con banana.
Para desayunos, meriendas o para servir como postres, los buñuelos de banana son una opción fantástica. Llevan harina, huevo, leche y manteca. Se hacen fritos o, si se prefiere y se dispone de tiempo, se pueden hacer al horno. Suaves y livianos, son un bocado poderoso super fácil de hacer y comer calentitos.
Buñuelos de banana. Foto: Aires de Santa Fe
Cómo hacer buñuelos de banana
Ingredientes
- 200 gr harina común
- 1 huevo
- 1 cucharita polvo de hornear
- 100 gr azúcar
- 2 bananas
- 1 cucharita esencia de vainilla
- 250 cc leche
- Pizca sal
Paso a paso
- Batir el huevo con el azúcar, vainilla y sal
- Añadir la leche, luego la harina tamizada de a poco, unir bien los ingredientes hasta formar una masa homogénea
- Picar la banana en rodajas finitas y añadir a la preparación
- Freír los buñuelos en abundante aceite bien caliente, con una cuchara iremos poniendo de a poco la preparación, cuando estos estén dorados, retirar del fuego
- Espolvorear con azúcar y disfruta