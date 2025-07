Opens in new window

La clave para una milanesa perfecta: el truco viral de un carnicero para evitar que quede rojiza

Marito Laurens, carnicero e influencer argentino, explicó cuál es el error más común al comprar milanesas y qué técnica usar para lograr una cocción pareja, sabrosa y sin sorpresas en el plato. Su truco se volvió viral en TikTok.

Carnicería. Foto: NA.

Un reconocido carnicero argentino compartió un consejo clave para todos los amantes de las milanesas: cómo evitar que salgan rojizas y poco apetitosas tras la cocción.

Se trata de Marito Laurens, carnicero e influencer, quien reveló los errores más comunes al comprar milanesas preparadas y cómo pedirlas correctamente en la carnicería para asegurarse un resultado sabroso y jugoso.

Carne; carnicería. Foto: NA (Marcelo Capece)

En un video viral de TikTok, Marito explicó que muchas veces las milanesas compradas vienen con un color rojizo luego de cocinarlas. El motivo, según él, es claro: “La milanesa cuando te queda en roja es porque la hicieron de alguna carne que ya había perdido el frío… o cortes que usualmente no son para milanesa”.

Para evitar este error, recomienda pedirle al carnicero una milanesa “mariposa, pero que no la corte hasta el fondo”, técnica que permite obtener una pieza grande, uniforme y con mejor cocción. “Una sola milanesa, primero que a mí la milanesa no me gusta fina. Vamos a pedirle que corte, ¿qué vamos a hacer? Cuadrada, mi favorita”, señala.

Cómo pedir el corte de milanesa en la carnicería para que salgan perfectas.

Otros consejos para cocinar las mejores milanesas caseras

Además, detalla cómo condimentarlas con ingredientes simples pero sabrosos: “a toda la milanesa la vas a presentar… perejil 30g sí y 2 dientes de ajo… con la mano lo vas a mezclar”, asegura. Esta base aromática se coloca antes de pasarlas por huevo y pan rallado.

En cuanto al rebozado, Marito recomienda usar tres huevos por kilo de carne y aplicar una técnica precisa: “Lo que vas a hacer es mojarla… y ahí directamente la pasás por el pan rallado… tuqui tuqui”. Una vez empanadas, es ideal dejar unas encima de otras para que absorban mejor los sabores.

Cómo pedir el corte de milanesa en la carnicería para que salgan perfectas. Foto: X/Grok.

Con estos consejos, asegura, se puede transformar una simple milanesa en una verdadera delicia casera. “Alguna vez compraste milanesas de carne preparadas y te quedaron todas rojas, eso es porque no me conocías a mí”, concluye con humor el influencer.