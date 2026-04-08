El evento comercial para impulsar exportaciones se realizará en Estados Unidos. Foto: Prensa Gobierno

Con el objetivo de consolidar la presencia nacional en uno de los mercados más exigentes del mundo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó en Casa Rosada el anuncio oficial de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos. La misión, que se llevará a cabo del 27 de abril al 1 de mayo, representa una apuesta estratégica para posicionar el producto local como un bien premium de alta calidad internacional.

El encuentro contó con la participación del canciller Pablo Quirno, el titular de PromArgentina, Diego Sucalesca, y las máximas autoridades del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), junto a los CEOs de los principales frigoríficos del país, como Gorina, Arrebeef, Rioplatense, Marfrig y La Anónima.

La gira comercial, diseñada por la Secretaría General y PromArgentina, se desplegará en tres sedes clave: Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. El cronograma prevé:

Vinculación directa: Encuentros entre frigoríficos exportadores e importadores estadounidenses.

Networking: Rondas de negocios y reuniones con distribuidores y referentes de la industria cárnica.

Hito institucional: Por primera vez, PromArgentina organizará una ronda de negocios en el exterior llevando a las empresas argentinas hacia compradores estratégicos.

La secretaria general de la Presidencia encabezó el encuentro en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

La iniciativa surge en un escenario sumamente optimista para el sector ganadero, tras la reciente habilitación de 80.000 toneladas adicionales al cupo de exportación hacia el mercado norteamericano. Esta medida otorga un marco favorable para que Argentina se consolide como un proveedor confiable de alimentos de excelencia.

El proyecto es el resultado de una coordinación conjunta entre la Cancillería, la Secretaría de Agricultura y la Embajada argentina en Washington, reforzando la estrategia de inserción internacional que busca generar nuevas oportunidades comerciales para el motor exportador del país.