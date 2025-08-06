Innovadoras y deliciosas: la receta para hacer empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada

Una opción más liviana que la tradicional, con un sabor que enamora a todo aquel que lo prueba.
miércoles, 6 de agosto de 2025, 23:45
Una receta tan única como fácil de hacer.
Una receta tan única como fácil de hacer. Foto: Freepik.

Si bien muchos argentinos son conservadores en lo que al relleno de empanada respecta y no aceptan ingredientes poco convencionales, otros están abiertos a probar nuevas recetas. Aquellos que quieran degustar sabores más allá de los conocidos, deben cocinar empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada. Una delicia.

Estas empanadas diferentes son perfectas para picadas, almuerzos o cenas informales. Son fáciles de hacer y además deliciosas.

Empanadas con un toque distinto. Foto: Freepik.

El pollo se cocina desmenuzado y se mezcla con curry en polvo, que le aporta ese toque aromático y ligeramente picante. La manzana verde aporta frescura y un leve toque ácido que contrasta con el sabor intenso del curry. Y la cebolla caramelizada añade equilibrio.

Los ingredientes necesarios para hacer empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada

Todo lo necesario para hacer una docena de empanadas tan frescas como deliciosas.

Para el relleno:

  • 1 pechuga de pollo grande (o 2 chicas) cocida y desmenuzada
  • 1 cebolla mediana
  • 1/2 manzana verde (Granny Smith), pelada y cortada en cubitos chicos
  • 1 cucharada de curry en polvo
  • 1/4 cucharadita de cúrcuma (opcional)
  • 1 pizca de comino molido (opcional)
  • 50 ml de crema de leche o 1 cucharada colmada de queso crema
  • Aceite de oliva o manteca para saltear
  • Sal y pimienta a gusto
  • Ají molido o chile seco (opcional, si te gusta con un toque picante)

Para la cebolla caramelizada:

  • 1 cebolla grande (o 2 chicas)
  • 1 cucharadita de azúcar mascabo o común
  • Un chorrito de aceto balsámico o vino tinto (opcional, realza el sabor)
  • Aceite o manteca
  • Sal a gusto

Otros:

  • 12 tapas para empanadas
  • 1 huevo batido (para pintar antes del horno)

El paso a paso completo para preparar empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada

1. Preparar el pollo

  • Herví o cociná a la plancha 1 pechuga de pollo grande con sal.
  • Una vez cocida, dejá enfriar un poco y desmenuzala con tenedor o a mano. Reservá.

2. Cebolla caramelizada

  • Cortá en pluma 1 cebolla grande.
  • En una sartén con un poco de aceite o manteca, cocinala a fuego bajo con una pizca de sal.
  • Cuando esté blanda y translúcida (10-15 min), agregá 1 cucharadita de azúcar y, si querés, un chorrito de aceto balsámico o vino tinto.
  • Revolvé de vez en cuando hasta que esté bien dorada y caramelizada (15-20 min total). Reservá.

3. Relleno principal

  • En otra sartén, rehogá 1 cebolla mediana picada chica con un poco de aceite.
  • Agregá la media manzana verde pelada y cortada en cubitos chicos. Cociná hasta que esté blanda pero no deshecha.
  • Sumá el pollo desmenuzado, 1 cucharada de curry, y si querés, cúrcuma y comino a gusto.
  • Salpimentá.
  • Añadí la crema de leche o queso crema para darle cremosidad.
  • Incorporá la cebolla caramelizada que reservaste y mezclá bien.
  • Probá y ajustá condimentos. Dejá enfriar el relleno.

4. Armado

  • Colocá una cucharada del relleno en el centro de cada tapa.
  • Cerrá haciendo repulgue o con tenedor.
  • Si querés, pintá con huevo batido para que queden doradas.

5. Cocción

  • Horno: precalentá a 200°C. Cociná las empanadas sobre una placa enharinada o con papel manteca durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas.
  • Fritas: freí en aceite caliente hasta que estén bien doradas (no más de 2-3 minutos por lado). Escurrí en papel absorbente.