Innovadoras y deliciosas: la receta para hacer empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada
Si bien muchos argentinos son conservadores en lo que al relleno de empanada respecta y no aceptan ingredientes poco convencionales, otros están abiertos a probar nuevas recetas. Aquellos que quieran degustar sabores más allá de los conocidos, deben cocinar empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada. Una delicia.
Estas empanadas diferentes son perfectas para picadas, almuerzos o cenas informales. Son fáciles de hacer y además deliciosas.
El pollo se cocina desmenuzado y se mezcla con curry en polvo, que le aporta ese toque aromático y ligeramente picante. La manzana verde aporta frescura y un leve toque ácido que contrasta con el sabor intenso del curry. Y la cebolla caramelizada añade equilibrio.
Los ingredientes necesarios para hacer empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada
Todo lo necesario para hacer una docena de empanadas tan frescas como deliciosas.
Para el relleno:
- 1 pechuga de pollo grande (o 2 chicas) cocida y desmenuzada
- 1 cebolla mediana
- 1/2 manzana verde (Granny Smith), pelada y cortada en cubitos chicos
- 1 cucharada de curry en polvo
- 1/4 cucharadita de cúrcuma (opcional)
- 1 pizca de comino molido (opcional)
- 50 ml de crema de leche o 1 cucharada colmada de queso crema
- Aceite de oliva o manteca para saltear
- Sal y pimienta a gusto
- Ají molido o chile seco (opcional, si te gusta con un toque picante)
Para la cebolla caramelizada:
- 1 cebolla grande (o 2 chicas)
- 1 cucharadita de azúcar mascabo o común
- Un chorrito de aceto balsámico o vino tinto (opcional, realza el sabor)
- Aceite o manteca
- Sal a gusto
Otros:
- 12 tapas para empanadas
- 1 huevo batido (para pintar antes del horno)
El paso a paso completo para preparar empanadas de pollo al curry con manzana verde y cebolla caramelizada
1. Preparar el pollo
- Herví o cociná a la plancha 1 pechuga de pollo grande con sal.
- Una vez cocida, dejá enfriar un poco y desmenuzala con tenedor o a mano. Reservá.
2. Cebolla caramelizada
- Cortá en pluma 1 cebolla grande.
- En una sartén con un poco de aceite o manteca, cocinala a fuego bajo con una pizca de sal.
- Cuando esté blanda y translúcida (10-15 min), agregá 1 cucharadita de azúcar y, si querés, un chorrito de aceto balsámico o vino tinto.
- Revolvé de vez en cuando hasta que esté bien dorada y caramelizada (15-20 min total). Reservá.
3. Relleno principal
- En otra sartén, rehogá 1 cebolla mediana picada chica con un poco de aceite.
- Agregá la media manzana verde pelada y cortada en cubitos chicos. Cociná hasta que esté blanda pero no deshecha.
- Sumá el pollo desmenuzado, 1 cucharada de curry, y si querés, cúrcuma y comino a gusto.
- Salpimentá.
- Añadí la crema de leche o queso crema para darle cremosidad.
- Incorporá la cebolla caramelizada que reservaste y mezclá bien.
- Probá y ajustá condimentos. Dejá enfriar el relleno.
4. Armado
- Colocá una cucharada del relleno en el centro de cada tapa.
- Cerrá haciendo repulgue o con tenedor.
- Si querés, pintá con huevo batido para que queden doradas.
5. Cocción
- Horno: precalentá a 200°C. Cociná las empanadas sobre una placa enharinada o con papel manteca durante 20-25 minutos, hasta que estén doradas.
- Fritas: freí en aceite caliente hasta que estén bien doradas (no más de 2-3 minutos por lado). Escurrí en papel absorbente.