Solo necesitás 3 ingredientes: la receta de masa casera para tartas que te salvará cualquier comida
Decile chau a las masas de tarta compradas con esta receta fácil y rápida que te salvará más de una comida.
Si sos de los que aprovecha el tiempo al máximo y le gusta hacer todo casero, esta es la receta que estabas necesitando. Ideal para cocinar una riquísima tarta casera que pueda disfrutar toda la familia.
La receta de hoy es una de las preparaciones más útiles y básicas que podemos tener a mano para evitar productos envasados y repletos de conservantes. Especialmente porque se trata de una receta que requiere de pocos minutos y lleva solo 3 ingredientes. Si amás la tarta de jamón y queso, de choclo o de pollo; solo tendrás que ver el relleno y almorzar algo rico en poco tiempo.
La receta de hoy la haremos con harina de trigo, aunque se puede reemplazar por harina integral. Solamente hay que considerar que puede quedar más firme y que necesite un poco más de líquido para que la masa sea maleable y suave. Otro agregado que queda muy bien son las semillas; ya que le aportan nutrientes y queda más crocante.
Esta receta rinde para elaborar una tapa. Si te gusta hacer las tartas cerradas o con tapa, tendrás que duplicar las cantidades. A continuación, encontrá los ingredientes y el paso a paso para resolver esta masa casera con solo 3 ingredientes.
Ingredientes para hacer la masa de tarta más fácil y económica
Una receta económica, deliciosa y versátil.
- 6 cucharadas de Harina
- 3 cucharadas de Aceite
- 3 cucharadas de Agua
- Pizca de sal (opcional)
Paso a paso: cómo preparar masa casera para tartas
Prepará tus tartas caseras con esta receta sencilla y práctica.
- Comenzar la receta cumpliendo con el mise en place: colocar los ingredientes separados en pequeños bowls con las cantidades necesarias.
- En un recipiente se coloca todos los ingredientes y se integran con ayuda de las manos o un utensilio hasta lograr una masa lisa y suave.
- Si la masa quedó poco elástica, se le puede agregar una pequeña cantidad de agua y se amasa nuevamente hasta lograr una consistencia más suave y maleable.
- Armar un bollo y dejarlo en reposo en la heladera por 15 minutos.
- Luego estirar la masa sobre una placa o molde, y elegir el relleno para disfrutar de esta receta fácil y riquísima.