Con solo 3 ingredientes podrás hacer la masa casera de tarta más práctica del mundo. Foto: Gemini IA.

Si sos de los que aprovecha el tiempo al máximo y le gusta hacer todo casero, esta es la receta que estabas necesitando. Ideal para cocinar una riquísima tarta casera que pueda disfrutar toda la familia.

La receta de hoy es una de las preparaciones más útiles y básicas que podemos tener a mano para evitar productos envasados y repletos de conservantes. Especialmente porque se trata de una receta que requiere de pocos minutos y lleva solo 3 ingredientes. Si amás la tarta de jamón y queso, de choclo o de pollo; solo tendrás que ver el relleno y almorzar algo rico en poco tiempo.

La receta de masa casera más fácil del mundo: lleva solo 3 ingredientes. Foto: Freepik

La receta de hoy la haremos con harina de trigo, aunque se puede reemplazar por harina integral. Solamente hay que considerar que puede quedar más firme y que necesite un poco más de líquido para que la masa sea maleable y suave. Otro agregado que queda muy bien son las semillas; ya que le aportan nutrientes y queda más crocante.

Esta receta rinde para elaborar una tapa. Si te gusta hacer las tartas cerradas o con tapa, tendrás que duplicar las cantidades. A continuación, encontrá los ingredientes y el paso a paso para resolver esta masa casera con solo 3 ingredientes.

Ingredientes para hacer la masa de tarta más fácil y económica

Una receta económica, deliciosa y versátil.

6 cucharadas de Harina

3 cucharadas de Aceite

3 cucharadas de Agua

Pizca de sal (opcional)

Tarta de espárragos: una opción deliciosa y fácil de preparar. Foto: Unsplash.

Paso a paso: cómo preparar masa casera para tartas

Prepará tus tartas caseras con esta receta sencilla y práctica.