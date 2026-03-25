Sin harinas ni azúcar: los secretos para cocinar un bizcochuelo de naranja saludable, esponjoso y nutritivo
El bizcochuelo de naranja se presenta como una alternativa dulce, liviana y fácil de preparar para cualquier momento del día. Con pocos ingredientes y pasos sencillos, esta receta resulta ideal incluso para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina. Su versión reducida en calorías permite disfrutar de algo rico sin caer en excesos, ya que no lleva harinas refinadas ni azúcar.
En esta variante, elaborada con avena y naranja, el bizcochuelo se destaca por su aporte de fibra y su textura húmeda y aromática. Es una opción perfecta para acompañar una ronda de mate o un café durante la merienda. La preparación fue compartida por la nutricionista Eugenia Grobocopatel a través de su cuenta de Instagram, donde suele difundir recetas simples con un perfil nutricional equilibrado.
Ingredientes necesarios para cocinar un bizcochuelo de naranja sin harinas ni azúcar
- 3 huevos
- 3 cucharadas del edulcorante de preferencia
- 1/3 taza de aceite de oliva
- 1 ½ taza de avena instantánea o harina de avena
- Ralladura y jugo de 1 naranja grande
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 40 g. de nueces picadas
Paso a paso: cómo preparar el bizcochuelo de naranja más saludable
- Batir los huevos, el azúcar y el aceite hasta integrarlos.
- Incorporar la avena y el polvo de hornear.
- Añadir la ralladura y el jugo de naranja.
- Mezclar bien y sumar las nueces.
- Verter la mezcla en una olla de 18 cm.
- Cocinar a fuego mínimo durante 35 a 40 minutos.
Una torta casera que combina sabor y practicidad
A base de ingredientes como avena, aceite de oliva y nueces, suma fibra y grasas saludables, dos componentes que también contribuyen a generar mayor sensación de saciedad. En términos calóricos, una torta completa alcanza aproximadamente 1660 calorías cuando se prepara con edulcorante.
Al dividirla, el aporte varía según el tamaño de las porciones: si se corta en ocho partes, cada una aporta entre 208 y 232 calorías, dependiendo del endulzante utilizado. Por su composición, esta receta se posiciona como una alternativa más liviana frente a las tortas tradicionales. Al no llevar manteca, azúcar ni harinas refinadas, permite darse un gusto casero sin alejarse de una alimentación equilibrada.