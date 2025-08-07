El Tren Mitre interrumpirá su servicio: qué ramal estará afectado y hasta cuándo

Uno de los servicios suspenderá operaciones para avanzar en la modernización de las vías. Otros dos ramales también se verán afectados.

Estación de Retiro; tren de la línea Mitre. Foto: NA (Damián Dopacio)

Trenes Argentinos informó que todos los ramales del tren Mitre permanecerán sin servicio durante nueve días, más precisamente desde el sábado 9 de agosto, hasta el domingo 17 inclusive, debido al avance de las obras ferroviarias.

Según se informó en un comunicado, se suspendieron las afectaciones que abarcaban la interrupción del servicio en el ramal Tigre, al tiempo que los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez iban a transitar limitados hasta Belgrano R.

El ramal Tigre del tren Mitre estará cerrado por arreglos. Foto: Google Maps.

“Las obras comprendidas en la Emergencia Ferroviaria continuarán desarrollándose en horario nocturno y se estableció un nuevo cronograma de afectaciones que se llevará adelante en agosto, inicialmente entre el sábado 9 y el lunes 18”, agregó el escrito.

Las obras incluirán la renovación integral de las vías en las estaciones San Isidro y Martínez, a la vez que se iniciarán tareas de acondicionamiento en los pasos a nivel L. N. Alem y General Alvear.

Tren Mitre

Fuentes oficiales indican que estas obras son de carácter urgente, ya que los durmientes y rieles de la traza, con más de 40 años de antigüedad, presentan un avanzado estado de deterioro y cuentan con varios sectores que requieren velocidad precautoria para la circulación de las formaciones.

Los usuarios pueden consultar los horarios en la aplicación de Trenes Argentinos.