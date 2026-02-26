Tren Belgrano Sur. Foto: Trenes Argentinos

Los trenes atraviesan un periodo de modificaciones y renovaciones en su infraestructura, lo que también significa complicaciones para viajar. En el marco de la Emergencia Ferroviaria, se llevarán adelante nuevas obras en una importante línea.

Una línea de trenes tendrá servicio limitado

Durante el próximo fin de semana, que abarca el sábado 28 de febrero y el domingo 1 de marzo, la línea Belgrano Sur tendrá limitado uno de sus ramales.

Se trata del Dr. Sáenz-González Catán, que estará intervenido por obras de renovación del tendido de vías sobre el puente ferroviario que está ubicado sobre la Autopista Dellepiane. Esto hará que el recorrido se limite entre Villa Madero y González Catán, sin alcanzar a Dr. Sáenz.

Las tareas se efectúan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, para incrementar la seguridad operacional.

“La obra comprende el reemplazo de rieles, la colocación de piedra balasto y la nivelación y alineación del tendido. Los ramales Tapiales–Marinos del Crucero General Belgrano y González Catán–Lozano, no sufrirán alteraciones“, detallaron desde Trenes Argentinos.

Recorrido del tren Línea Belgrano Sur. Foto: Ministerio de Transporte

Además, explicaron que la zona ubicada entre “las estaciones de Lugano y Villa Madero, presenta un desgaste significativo de los rieles que hace indispensable el reacondicionamiento para incrementar los niveles de seguridad operacional”.

De todos modos, aclararon que “las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables”, por lo que recomiendan consultar a los canales oficiales de Trenes Argentinos acerca del estado del funcionamiento de los trenes.

Vuelva a funcionar el ramal Tigre del tren Mitre

Después de casi dos meses en obra, el ramal Tigre del Tren Mitre volverá a funcionar este domingo 1 de marzo de 2026, pero lo hará con recorrido limitado: hasta el 7 de marzo los ramales J.L. Suárez y Bmé. Mitre circularán hasta Belgrano R y el servicio a Tigre unirá Belgrano C y la terminal bonaerense. Recién el 8 de marzo volverán los recorridos completos entre cabeceras.

Recorrido Tren Mitre marzo 2026 Foto: Trenes Argentinos

Las obras que mantuvieron el ramal fuera de servicio fueron para la renovación de 29 kilómetros de vías, 13 cuadros de estación, 16 pasos a nivel y 12 puentes.

