Nuevo alfajor Fantoche. Foto: Fantoche.

Una de las marcas de alfajores más reconocidas lanzó un nuevo producto inspirado en la torta red velvet, una de las más consumidas en el mundo de la pastelería.

En los últimos días, Fantoche ya puso en venta el nuevo alfajor triple color rojo y relleno de mucho dulce de leche. Este lanzamiento es ideal para los fanáticos de lo dulce, que no tardarán en probarlo.

Nuevo alfajor Fantoche. Video: Instagram.

Cómo es el nuevo alfajor de Fantoche

El nuevo producto de la marca de golosinas incluye galletas rojas saborizadas con frambuesa, limón y cereza, relleno con dulce de leche y cubierto con merengue.

Es una inspiración de la famosa torta red velvet. Además, las galletas rojas le aportan una acidez que equilibra lo dulce del relleno. Por otro lado, además de estar bañado con merengue blanco, pesa 100 gramos y promete ser un éxito en todos los kioscos.

Nuevo alfajor Fantoche. Foto: Fantoche.

La receta para hacer en casa el alfajor “Dubai”, la golosina tendencia

El alfajor Dubai de pistacho y chocolate se consolida como uno de los más elegidos del momento. Su mezcla de cacao, frutos secos y cobertura despertó tal interés por sus ingredientes y su preparación que ya se convirtió en un fenómeno replicado en cocinas de todo el país.

A continuación, la receta y el paso a paso para preparar el alfajor en casa, con ingredientes que se consiguen fácilmente y que permiten disfrutar de una experiencia gourmet sin salir del hogar.

El alfajor “Dubai” ya tiene su versión casera: cómo hacerlo paso a paso

Ingredientes

150 g de manteca a temperatura ambiente.

100 g de azúcar.

1 cucharada de miel.

1 huevo.

250 g de harina 0000.

30 g de cacao amargo.

1/2 cucharada de bicarbonato de sodio.

1 pizca de sal.

Paso a Paso

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa. Agregar la miel y el huevo, y batir nuevamente. Incorporar los secos tamizados (harina, cacao, bicarbonato, sal) y mezclar hasta formar una masa uniforme. Envolver en film y refrigerar durante 1 hora. Estirar la masa a 4 mm de espesor, cortar círculos y hornear a 180 °C por 8 a 10 minutos. Dejar enfriar completamente.

Alfajor de chocolate Dubai de Havanna. Foto: Instagram Havannaarg

2- Relleno de pistacho y chocolate blanco

200 g de pistachos pelados y sin sal.

100 g de chocolate blanco.

50 ml de crema de leche.

Paso a paso:

Procesar los pistachos hasta obtener una pasta densa. Derretir el chocolate blanco y mezclar con la crema caliente hasta formar una ganache suave. Agregar la pasta de pistachos y revolver hasta que se integre por completo. Enfriar hasta que adquiera una textura firme.

Alfajor de chocolate Dubai de Havanna. Foto: Instagram Havannaarg

3- Armado y baño final

300 g de chocolate con leche para cobertura.

Paso a paso:

Armar los alfajores con una porción generosa de relleno entre dos tapas. Refrigerar durante 30 minutos para estabilizar. Derretir el chocolate con leche y bañar cada alfajor por completo. Dejar secar sobre papel manteca hasta que el baño se endurezca.

Esta receta casera permite acercarse al sabor del icónico alfajor “Dubai”. El pistacho, protagonista de esta preparación, aporta cremosidad, color y un toque distintivo que lo aleja del clásico dulce de leche.