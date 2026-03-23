La mejor receta de alfajor según la inteligencia artificial: ingredientes y paso a paso. Foto: Freepik.

En un país donde el alfajor es mucho más que una simple golosina, la búsqueda de la receta ideal despierta tanto curiosidad como debate. En este contexto, distintos modelos de inteligencia artificial fueron consultados para analizar miles de combinaciones, técnicas y valoraciones, con el objetivo de identificar cuál es la fórmula mejor lograda.

Lejos de ofrecer respuestas ambiguas, los sistemas coincidieron en un punto clave: el mejor alfajor no es el más cargado ni el más complejo, sino el que alcanza un equilibrio armónico en cada bocado. Este concepto, que parece sencillo, implica una precisión técnica en la elección de ingredientes y en su preparación.

La mejor receta de alfajor según la inteligencia artificial: ingredientes y paso a paso. Foto: Foto generada con IA

El alfajor ocupa un lugar central en la cultura gastronómica local. Se estima que en Argentina se consumen entre 1.200 y 1.500 millones de unidades al año, una cifra que lo posiciona como uno de los productos más elegidos. Esta presencia masiva se refleja en kioscos, supermercados y almacenes, donde el alfajor es protagonista indiscutido.

¿Qué define al “alfajor perfecto”?

Según el análisis de la inteligencia artificial, la clave está en la armonía de sus componentes. La masa debe ser suave, pero lo suficientemente estructurada para sostener el relleno. El dulce de leche, por su parte, tiene que ser cremoso y de sabor intenso, sin resultar empalagoso. Finalmente, la cobertura, ya sea de chocolate o coco, aporta el contraste necesario para completar la experiencia.

La mejor receta de alfajor según la inteligencia artificial: ingredientes y paso a paso. Foto: Freepik.

La mejor receta de alfajor, según la inteligencia artificial

La receta mejor valorada no se aleja de la tradición, pero ajusta proporciones para optimizar el resultado:

Ingredientes para preparar el mejor alfajor

200 g de manteca.

150 g de azúcar impalpable.

3 yemas.

1 huevo.

300 g de harina 0000.

200 g de maicena.

1 cucharadita de polvo de hornear.

Ralladura de limón.

500 g de dulce de leche repostero.

300 g de chocolate semiamargo.

Coco rallado (opcional).

Paso a paso para preparar el mejor alfajor

Batir la manteca junto con el azúcar impalpable hasta obtener una mezcla cremosa y aireada. Incorporar las yemas y el huevo, integrando suavemente sin sobrebatir. Agregar los ingredientes secos previamente tamizados (harina, maicena y polvo de hornear) junto con la ralladura de limón. Mezclar hasta formar una masa suave. Envolver la masa y dejarla reposar en la heladera durante al menos 30 minutos para que tome consistencia. Estirar la masa sobre una superficie enharinada y cortar las tapas del tamaño deseado. Hornear a temperatura moderada (180°C) durante pocos minutos, evitando que se doren demasiado para mantener su textura tierna. Dejar enfriar las tapas y luego rellenarlas con abundante dulce de leche repostero. Cubrir los alfajores con chocolate semiamargo derretido o pasarlos por coco rallado, según preferencia.

En definitiva, la tecnología no reemplaza la tradición, pero sí la perfecciona. Y en el caso del alfajor, el secreto sigue siendo el mismo: lograr el equilibrio justo en cada detalle.