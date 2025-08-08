Rulos espléndidos en 5 minutos: el truco infalible para definirlos después de la ducha

Con este simple paso, harás que tu peinado dure mucho más y tu pelo quede suave y brillantes.

Como definir los rulos Foto: pexels

Tener rulos definidos a veces lleva mucho tiempo, ya que requieren de mucha hidratación y dedicación. Sin embargo, es posible marcar la diferencia con unos simples pasos que dejarán el pelo hidratado y con movimiento durante todo el día.

Definir los rulos desde la ducha es posible, ya que basta con cerrar su estructura naturalmente porosa con un buen shampoo, para que se vean sedosos y brillantes, pero eso no es todo.

Luego de ducharte, deberás aplicar un poco de gel para ayudar a definir los rizos y dejarlos súper hidratados. Esto genera una película que lo protege del frizz y mantiene su forma por más tiempo, sin rigidez ni acartonamiento.

Como definir los rulos Foto: pexels

Sin embargo, es importante recordar que no cualquier gel sirve para rulos: lo ideal es buscar una fórmula ligera, sin alcohol y con textura fluida, que no reseque ni apelmace con el pasar del tiempo, ya que se trata de un pelo delicado, aunque parezca descontrolado.

Los ingredientes humectantes como aloe vera, linaza o pantenol son aliados clave para mantener el rizo hidratado, brillante, bien definido y sobre todo, con movimiento natural.

Cómo definir los rulos desde la ducha Foto: Freepik.

En 5 minutos y después de la ducha: cómo definir los rulos con gel

Paso 1: olvidate de la toalla tradicional

Después de la ducha, no seques el pelo con toalla convencional. Si necesitás quitar el exceso de agua, usá una remera de algodón o una toalla de microfibra, sin frotar ni retorcer, ya que de modo contrario podrías generar frizz y hasta daño capilar.

Paso 2: aplicación con el pelo muy mojado

Con el pelo totalmente mojado, aplicá el gel desde medios a puntas. Hacelo con las manos, en forma de “scrunch”, es decir, estrujando los rizos hacia arriba. Esto activa la forma natural del rizo y ayuda a fijarla.

Pelo; cabello. Foto: Unsplash.

Paso 3: secado al natural

Dejá secar al aire sin tocar el pelo durante el proceso. Si necesitás acelerar, usá difusor a baja potencia y sin mover los rizos para no romper la forma. Tocar el pelo húmedo genera frizz y quita definición al peinado.

Para encontrar el producto perfecto para tu cabello, buscá geles con ingredientes humectantes como aloe vera, linaza, pantenol o glicerina vegetal. Por otro lado, evitá aquellos que tengan alcohol, siliconas o fragancias artificiales intensas, ya que pueden resecar el pelo o causar acumulación.