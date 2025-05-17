Tendencia 2026: el corte “shag” para rizos que no necesita peinarse. Foto: Freepik.

Cada vez son más mujeres las que se arriesgan por cortes de pelo fuera de lo común. Apostando por la autenticidad y el estilismo más natural, muchas apuestan por el look “shag” rizado, el cual se posiciona como la gran y novedosa tendencia para la temporada de verano 2026.

Su popularidad no solo se refleja en las peluquerías, sino también en las pasarelas internacionales, donde diseñadores de renombre como Stella McCartney, Etro, Max Mara, Zimmermann o MSGM lo han incorporado en sus propuestas más recientes.

Corte “shag”, el peinado que todas quieren para este 2026. Foto: Pexels.

El corte “shag” rizado será el protagonista del 2026: la tendencia ideal para cabellos curly

Este estilo, heredero del icónico corte de los años 70, fue reinterpretado para adaptarse al cabello rizado, con un enfoque moderno que combina estética, funcionalidad y naturalidad. Se trata de un corte en capas largas y desfiladas que aporta volumen y movimiento, permitiendo que los rizos mantengan su forma sin perder definición ni estructura.

El shag rizado es uno de los cortes más solicitados actualmente, especialmente por su capacidad de realzar la textura natural del rizo sin necesidad de peinarlo a diario. Se trata de un corte que favorece a cualquier tipo de rostro, ya que su diseño puede personalizarse en función de las facciones y del tipo de rizo.

Corte de pelo "shag" rizado. Foto: Unsplash.

Además, el shag rizado se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan simplificar su rutina capilar. Su diseño inteligente permite que el cabello luzca bien incluso sin peinado, respetando la naturaleza del rizo y evitando el encrespamiento, también conocido como el odioso “frizz”.

Al no añadir peso innecesario ni modificar la forma original del cabello, este corte permite libertad de movimiento y versatilidad en el día a día.

Tendencia 2026: el corte “shag” para rizos que no necesita peinarse. Foto: Unsplash.

Otra de las razones de su éxito radica en que otorga al cabello una apariencia espontánea y desenfadada, muy en sintonía con las tendencias actuales que priorizan lo natural sobre lo rígido. El shag rizado no impone una forma, sino que acompaña al cabello tal como es, potenciando sus virtudes en lugar de intentar controlarlas.

Con una estética retro pero adaptada a las necesidades contemporáneas, el “curly shag” promete ser el corte más pedido en todas las peluquerías en los próximos meses, consolidándose como el indispensable o “must have” de la temporada.