Es uno de los más bellos del mundo: el nombre con historia bíblica y significado profundo que es furor en Argentina

Este nombre femenino, con raíces ancestrales y un significado lleno de belleza, está creciendo rápidamente en popularidad y figura entre los más elegidos a nivel global en 2025. Su sonoridad breve y sus raíces hebreas lo convierten en la elección favorita de muchos padres.

El nombre gallego de niña que ya es furor en Argentina. Foto: Unsplash.

En la actualidad, los nombres cortos, con historia y significado, se encuentran en auge, pero hay uno que se destaca como una tendencia creciente en Argentina y a nivel global.

Este nombre femenino de origen gallego, con raíces germánicas y hebreas, combina belleza, simbolismo y una tradición milenaria que lo convierte en una elección preferida por muchas familias.

El nombre gallego de niña que ya es furor en Argentina. Foto: Unsplash.

Ada: el nombre gallego que figura entre los más bellos del mundo

El nombre Ada tiene una doble raíz etimológica: desde la perspectiva germánica proviene de Athal, que significa “linaje noble”, un término asociado a la nobleza y el prestigio familiar. En hebreo, Ada se traduce como “lo bello” o “adornado por el Señor”, reforzando así su profundo valor simbólico.

Además de su significado, Ada tiene una enorme historia bíblica. En el Antiguo Testamento se mencionan dos mujeres con este nombre: una de las esposas de Esaú y la primera esposa de Lamec, descendiente de Matusalén. La tradición también lo relaciona con la madre adoptiva de Alejandro Magno, lo que suma una dimensión histórica y legendaria que enriquece aún más su atractivo.

Un detalle curioso que hace a Ada único es su naturaleza palindrómica: se lee igual de izquierda a derecha que al revés. Esta característica singular le otorga un sello de originalidad, algo muy valorado por los padres modernos que buscan nombres distintivos para sus hijos.

El nombre gallego de niña que ya es furor en Argentina. Foto: Unsplash.

Aunque en España el nombre aún es poco común, con alrededor de 3.500 mujeres y niñas que lo llevan, su popularidad en Argentina creció considerablemente en los últimos años. El país sudamericano se convirtió en un punto clave donde este nombre gana terreno, impulsado por su sonoridad breve y clara, además del fuerte simbolismo que representa.

En términos numerológicos, Ada está vinculado al número 2, que simboliza la cooperación, la armonía y la sensibilidad. Expertos en esta disciplina aseguran que quienes llevan este nombre suelen reflejar estas cualidades en su personalidad.

Con una combinación que une historia, significado profundo y estilo moderno, Ada se consolida como uno de los nombres más buscados y elegidos en Argentina y en el mundo en 2025.