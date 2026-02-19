Nombres prohibidos para bebés Foto: Foto generada con IA

Una reciente actualización en las regulaciones del Registro Civil de Estados Unidos ha vuelto a poner en debate un tema que suele pasar desapercibido: los nombres que los padres pueden —y no pueden— elegir para sus hijos recién nacidos. Aunque la mayoría de las familias piensa que la elección del nombre es un acto totalmente libre, en realidad existen normas estrictas que impiden registrar ciertas opciones bajo cualquier circunstancia.

¿Por qué existen nombres prohibidos?

Según las autoridades, la finalidad de estas reglas no es limitar la creatividad, sino garantizar que los nombres puedan ser procesados correctamente en documentos oficiales, desde certificados de nacimiento hasta pasaportes, historiales escolares y bases de datos médicas o migratorias. En otras palabras, deben ser legibles, funcionales y compatibles con los sistemas administrativos del país.

La legislación federal establece lineamientos generales, pero cada estado tiene libertad para fijar sus propios límites, lo que genera una variedad notable de prohibiciones según el lugar donde nazca el bebé.

Reglas más comunes: las 26 letras del alfabeto inglés

La mayoría de los estados exige que los nombres utilicen solo las letras del alfabeto inglés estándar, excluyendo automáticamente:

Números

Símbolos

Signos diacríticos (como acentos o diéresis)

Caracteres que los sistemas informáticos no puedan reproducir

Estados como California y Nueva Jersey mantienen restricciones muy estrictas en este sentido, vetando nombres que incluyan elementos imposibles de registrar o que resulten ofensivos.

Un caso particular es Georgia, donde incluso las tildes se consideran símbolos, por lo que nombres como José o María deben inscribirse sin acento.

Los nombres en tendencia para bebés. Foto: Freepik.

Ejemplos de nombres totalmente prohibidos

Aunque pueda parecer insólito, varios estados publican listas explícitas de nombres vetados. Entre los casos más llamativos se encuentran:

En Arkansas:

Baby

Babyboy

Babygirl

Infant

Test

Unk

Void

En California:

Cualquier nombre obsceno, degradante o que el sistema oficial no pueda procesar.

En Connecticut, Louisiana y Nevada:

Nombres considerados obscenos, insultantes o con significado ofensivo o derogatorio.

Cambios en el registro civil Foto: Foto generada con IA

¿Qué deben tener en cuenta los padres?

Con tantas diferencias entre estados, los expertos recomiendan:

✔ Verificar la normativa local

Las leyes estatales pueden variar significativamente, incluso entre regiones vecinas.

✔ Evitar nombres con caracteres especiales

Aunque culturalmente aceptados en muchas comunidades, los acentos, diéresis y símbolos suelen ser rechazados.

✔ Considerar la funcionalidad a largo plazo

El nombre acompañará al niño en trámites de salud, educación, viajes y procesos legales durante toda su vida.

Un debate que continúa

Estas restricciones han generado discusiones entre padres, abogados y organizaciones que defienden la diversidad cultural, especialmente porque muchas comunidades usan nombres con caracteres no ingleses. Sin embargo, los gobiernos estatales insisten en que las reglas son necesarias para preservar la coherencia administrativa y evitar complicaciones legales futuras.