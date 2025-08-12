El bodegón de CABA que ofrece platos abundantes a menos de $10.000: dónde queda y qué días está abierto

Este bodegón, ubicado en una de las zonas más transitadas de CABA, ofrece platos abundantes y un amplio menú con diversas comidas para todos los gustos.

Bodegón El Nacional. Foto: Google Maps.

Los bodegones se diferencian de los restaurantes principalmente por los platos abundantes y por sus precios accesibles. En esta oportunidad, uno de los más baratos de Buenos Aires se encuentra en el centro porteño.

Se trata del Café Restaurante El Nacional. Allí ofrecen platos por menos de $10.000 y está ubicado a pocos metros de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada.

En este bodegón se pueden disfrutar de una gran variedad de platos. Cabe destacar que los precios detallados a continuación son de junio 2025:

Albóndigas con arroz: $ 6500

Tapa de asado al horno con papas: $ 7700

Churrasquito de cuadril con tomate y cebolla: $ 6800

Milanesa a la pizza con papas fritas: $ 7200

Peceto al verdeo con puré: $ 7600

Pechito de cerdo provenzal con batatas: $ 6200

Ñoquis a la bolognesa: $ 6000

Ravioles con salsa rosa: $ 6200

Suprema a la fugazzeta con papas españolas: $ 7200

Lomo a la mostaza con papas españolas: $ 8800

Pechuga grillé con puré mixto: $ 6100

Dónde queda el bodegón

Café Restaurante El Nacional está ubicado en Bolívar 220, entre Alsina y Moreno, en el barrio de Monserrat. Esta zona es una de las más transitadas de CABA tanto por turistas como por estudiantes y oficinistas.

El bodegón está abierto de lunes a viernes desde las 7 hasta las 19 horas, y los sábados de 9 a 15 horas, por que es ideal para un almuerzo. Los domingos está cerrado.