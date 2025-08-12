El bodegón de CABA que ofrece platos abundantes a menos de $10.000: dónde queda y qué días está abierto
Los bodegones se diferencian de los restaurantes principalmente por los platos abundantes y por sus precios accesibles. En esta oportunidad, uno de los más baratos de Buenos Aires se encuentra en el centro porteño.
Se trata del Café Restaurante El Nacional. Allí ofrecen platos por menos de $10.000 y está ubicado a pocos metros de la Plaza de Mayo y la Casa Rosada.
En este bodegón se pueden disfrutar de una gran variedad de platos. Cabe destacar que los precios detallados a continuación son de junio 2025:
- Albóndigas con arroz: $ 6500
- Tapa de asado al horno con papas: $ 7700
- Churrasquito de cuadril con tomate y cebolla: $ 6800
- Milanesa a la pizza con papas fritas: $ 7200
- Peceto al verdeo con puré: $ 7600
- Pechito de cerdo provenzal con batatas: $ 6200
- Ñoquis a la bolognesa: $ 6000
- Ravioles con salsa rosa: $ 6200
- Suprema a la fugazzeta con papas españolas: $ 7200
- Lomo a la mostaza con papas españolas: $ 8800
- Pechuga grillé con puré mixto: $ 6100
Dónde queda el bodegón
Café Restaurante El Nacional está ubicado en Bolívar 220, entre Alsina y Moreno, en el barrio de Monserrat. Esta zona es una de las más transitadas de CABA tanto por turistas como por estudiantes y oficinistas.
El bodegón está abierto de lunes a viernes desde las 7 hasta las 19 horas, y los sábados de 9 a 15 horas, por que es ideal para un almuerzo. Los domingos está cerrado.