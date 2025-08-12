Endulzá tu desayuno o merienda: la receta y los ingredientes de la exquisita torta de peras y manteca
Es una celebración que une sencillez con rico sabor. Además, es magnífica para acompañar una tarde lluvia, recibir visitas o sorprender a tus familiares sin la necesidad de comprar alimentos sofisticados.
Gracias a su exquisita combinación de ingredientes, la torta de peras y manteca se convirtió en un clásico gastronómico que conquista el paladar de sus comensales con aroma, sabor y textura.
Asimismo, es una opción perfecta para desayunos o meriendas y se presenta como una gran alternativa para aprovechar las peras que ya están maduras antes de tirarlas a la basura.
La receta de la torta de peras y manteca
Ingredientes
- 180 gramos de harina leudante
- 170 gramos de manteca pomada (a temperatura ambiente)
- 150 gramos de azúcar
- 4 peras maduras
- 3 huevos
- Esencia de vainilla (a gusto)
El paso a paso de la preparación
- Para comenzar con esta receta de torta de peras y manteca, colocás la manteca pomada junto con el azúcar en un recipiente.
- Batís ambos ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa y más clara.
- Una vez que la manteca y el azúcar están bien integradas, añadís los huevos de a uno, batiendo entre cada incorporación para evitar que la mezcla se corte. Sumás también la vainilla, que le da ese fondo aromático tan típico a las tortas caseras.
- Luego, agregás la harina leudante tamizada para evitar grumos y mezclá con movimientos envolventes para mantener la esponjosidad.
- Colocás la preparación en un molde enmantecado y enharinado, pelás las peras y las cortás en láminas finas o cubos pequeños, dependiendo el efecto deseado.
- Llevá a un horno precalentado a 180 °C por aproximadamente 40–45 minutos; el tiempo puede variar según el tipo de molde y el horno.
- Una vez fuera del horno, se deja entibiar antes de desmoldar. Este paso evita que la torta se rompa.
- Por último, podés espolvorear con azúcar impalpable o pincelar con una mermelada liviana de peras para darle brillo y potenciar el sabor.