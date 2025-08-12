Endulzá tu desayuno o merienda: la receta y los ingredientes de la exquisita torta de peras y manteca

Es una celebración que une sencillez con rico sabor. Además, es magnífica para acompañar una tarde lluvia, recibir visitas o sorprender a tus familiares sin la necesidad de comprar alimentos sofisticados.

Torta de peras y manteca. Foto: Unsplash.

Gracias a su exquisita combinación de ingredientes, la torta de peras y manteca se convirtió en un clásico gastronómico que conquista el paladar de sus comensales con aroma, sabor y textura.

Asimismo, es una opción perfecta para desayunos o meriendas y se presenta como una gran alternativa para aprovechar las peras que ya están maduras antes de tirarlas a la basura.

La torta de peras y manteca es ideal para el desayuno o la merienda. Foto: Freepik.

La receta de la torta de peras y manteca

Ingredientes

180 gramos de harina leudante

170 gramos de manteca pomada (a temperatura ambiente)

150 gramos de azúcar

4 peras maduras

3 huevos

Esencia de vainilla (a gusto)

La torta de peras y manteca conquista a sus comensales por su aroma, sabor y textura. Foto: Freepik.

El paso a paso de la preparación