Don Julio en agosto 2025: cuánto sale uno de los cortes de carne más buscado en la icónica parrilla

La emblemática parrilla de Palermo tiene cortes espectaculares para compartir y contentar siempre al comensal. Cuánto sale comer afuera.

Restaurante Don Julio

Don Julio es la emblemática parrilla ubicada en el corazón de Palermo y uno de los destinos gastronómicos más buscado por los porteños y los turistas, que saben disfrutar de un buen asado. Este restaurante es reconocido internacionalmente y está posicionado como uno de los mejores del mundo por sus carnes, sus cortes premium y el servicio de primer nivel.

Entre los platos más sofisticados de la carta, se encuentra el vacío del fino, un corte magro, muy sabroso y tierno, que se destaca por su generosidad y su cocción precisa, ideal para las personas de buen comer o incluso para aquellos que quieran compartir plato.

Bife de chorizo en Don Julio. Foto: Google Maps/ Andrea Olivella

Cuánto sale ir a comer en Don Julio, en agosto de 2025

Para aquellos que aman el asado y el buen comer, el vacío del fino (el plato más pedido del restaurante), tiene un precio de $79.500 según la carta oficial del restaurante. Se trata de un corte de 900 gramos, ideal para compartir entre dos personas o para quienes buscan una porción abundante de carne de primera calidad.

Este corte, forma parte de la mejor selección de “Cortes Magros” del menú, ya que se caracteriza por su textura suave, su sabor intenso y su cocción bien grillada con una buena técnica de la parrilla clásica argentina.

Parrilla Don Julio. Foto: @donjulioparrilla

Por otro lado, los cortes de carnes más populares, además del vacío fino, son los siguientes:

Ojo de Bife (Rib eye steak): $81.700.

Bife de chorizo angosto (Strip steak): $70.600.

Bife de chorizo ancho (Prime rib steak, boneless): $72.100.

Bife de chorizo mariposa (Butterfly sirloin steak): $84.500.

Además, hay una fina selección de cortes de carnes magras, ideal para aquellas personas de buen comer:

Bife de cuadril (Rump steak): $80.000.

Vacío del fino (Thin flank steak): $79.500 .

Bife de lomo (Tenderloin steak): $90.000.

Entrecot (Entrecot): $97.000.

Bife de costilla con lomo (T-Bone steak): $98.000.

Asado de tira (Short ribs): $96.800.

1/2 Asado de tira : $58.500.

Churrasquito de cerdo (Pork flank steak): $49.800.

Cabe destacar que debido a la alta demanda, especialmente por parte turistas, se recomienda hacer una reservación anticipada, ya que suele tener una alta demanda, sobre todo los fines de semana y los feriados.