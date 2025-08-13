Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este miércoles 13 de agosto de 2025

Estado del clima

Clima en Entre Ríos hoy

En la mañana de este clima en Entre Ríos se prevé un día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas estarán oscilando entre los 7.8°C y los 17.2°C. Se espera un aumento de humedad con un viento que soplará a una velocidad máxima de 13 km/h y ráfagas llegando hasta 20 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Para la tarde y la noche, el clima seguirá siendo variable, manteniéndose las nubes. La temperatura disminuirá lentamente hacia la noche. Las máximas alcanzarán los 17.2°C pero descenderán gradualmente. En cuanto al viento, seguirá con una intensidad moderada, alcanzando ráfagas de 20 km/h, con un cielo generalmente despejado hacia el final del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 13 de agosto de 2025

Con respecto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:58 y se pondrá a las 18:05. La luna mostrará su fase casi completa con una salida programada a las 17:22.