Día no laborable: ¿hay bancos este viernes 15 de agosto de 2025?

El Gobierno determinó que sea no laborable por lo que tiene diferencias considerables con el asueto del domingo 17. Todo lo que hay que saber.

El 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad de José de San Martín y si bien es sabido que el viernes 15 será no laborable, hay dudas sobre qué diferencias existen con el feriado, sobre todo en relación a cómo funcionan los bancos y los servicios entre otras cosas.

De acuerdo al calendario de feriados bancarios 2025 difundido por el Banco Central (BCRA), el15 de agosto está incluido en el listado de los asuetos que deberán respetar las entidades financieras.

La disposición se encuentra en la comunicación C99321, emitida por la autoridad monetaria el 19 de diciembre de 2024, que detalla los feriados bancarios para el año 2025. Esto implica que no se podrán realizar trámites presenciales ni habrá atención al cliente en las sucursales bancarias durante este día.

Por su parte, los cajeros automáticos seguirán en funcionamiento para extracciones de efectivo y consultas, aunque es importante considerar que no serán recargados durante esta jornada.

Las herramientas de banca digital también estarán operativas, es decir que los clientes podrán utilizar el home banking y las aplicaciones móviles para trámites específicos y los sistemas de pagos digitales, como las billeteras virtuales, y el uso de tarjetas de débito y crédito también estarán disponibles para realizar compras y pagos.

La diferencia entre día no laborable y feriado

En los feriados nacionales, se aplican las normas de descanso dominical y los empleados que trabajen ese día deben recibir el doble de su salario habitual.

En cambio, en los días no laborables, como el viernes 15 de agosto, el empleador puede decidir si se trabaja y el empleado recibirá su salario simple si se trabaja.

