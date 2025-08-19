Gusanos en paquetes de tomates triturados: cómo reconocer el envase para no consumirlo tras advertencia de ANMAT
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) advirtió sobre el uso de tomates triturados de la marca Marolio por “la aparición de lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp que podrían encontrarse en el producto”.
Mediante un comunicado oficial, la ANMAT informó que “el municipio de Rojas de la provincia de Buenos Aires ha sido alertado por familias que recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas”.
Se trata del tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.
Por su parte, la Administración indicó que “el Instituto Nacional de Alimentos ha puesto en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de las provincias de Mendoza donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y con la provincia de Buenos Aires (DIPA) a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes”.
Cómo reconocer el envase del lote afectado
Para que la población pueda identificar fácilmente el producto en sus alacenas o en las góndolas, a continuación se detallan las características del envase del lote bajo investigación, en el cual se detectó la presencia de lo que serían gusanos (microstomum sp).
- Producto: Tomate Triturado.
- Marca: Marolio, con su logo amarillo y rojo en el frente.
- Envase: Caja de cartón (tipo Tetra Pak) de 500 gramos.
- Colores: Predominan el verde en la parte inferior y el rojo en la superior, con una imagen de tomates frescos.
- Señas particulares: El frente del envase lleva el sello de producto “Sin TACC” (libre de gluten). En uno de los laterales se lee “Producto de Mendoza”.