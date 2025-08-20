Una importantísima marca de alfajores argentina desembarca en Estados Unidos: de cuál se trata

La reconocida empresa llegó a las góndolas de Costco. La expansión refuerza su presencia internacional y acerca un clásico argentino a los paladares norteamericanos.

Una marca argentina llega con alfajores a Estados Unidos. Foto: NA.

La calidad y el sabor de los productos argentinos han logrado cruzar fronteras y conquistar paladares de todo el mundo.

En esta oportunidad, una reconocida marca nacional de alfajores desembarca en uno de los supermercados más populares de Estados Unidos: Costco Wholesale, marcando un nuevo hito en la expansión internacional de una firma muy ligada a la identidad argentina.

¿Cuál es la marca argentina que llega a Estados Unidos?

Se trata de Havanna, la tradicional empresa marplatense que ha ganado fama internacional por sus alfajores y dulces emblemáticos. Con décadas de trayectoria en el país y una creciente presencia en el exterior, la compañía dio un paso más al lograr que uno de sus productos estrella se comercialice en las góndolas de Costco en Estados Unidos.

Havanna se hace fuerte en Estados Unidos.

El producto elegido para debutar en este gigante del retail norteamericano es el alfajor Mar del Plata, una de las novedades más recientes de la marca. Este alfajor se destaca por su relleno con diferentes tipos de dulce de leche y un toque distintivo: sal marina, que le da un sabor particular y muy valorado por quienes buscan nuevas experiencias gourmet.

La presentación disponible en Costco es en formato mini, con un paquete que incluye 12 unidades. Según el usuario de X @SirChandlerBlog, el producto fue visto en la sucursal de Orlando a un precio de 14,49 dólares.

Esta aparición no solo marca una oportunidad para los consumidores argentinos que viven en Estados Unidos, sino también para el público norteamericano que cada vez muestra mayor interés por productos internacionales.

Havanna ya había probado suerte en Estados Unidos

No es la primera vez que Havanna desembarca en Costco. En diciembre de 2024, otro usuario en redes sociales compartió que los alfajores de la marca también estuvieron disponibles en una tienda de California, aunque en esa ocasión en su versión de chocolate negro, a US$9,97 por un paquete de 19 unidades.

Havanna lanza alfajores en Estados Unidos. Foto: Instagram/havannaarg

Con esta movida, Havanna continúa posicionándose como un referente de la gastronomía argentina en el exterior y consolida su estrategia de internacionalización, acercando a más consumidores un producto que es sinónimo de identidad nacional: el alfajor.