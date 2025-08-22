Argentina debate el cambio de huso horario: qué implica y cómo afectaría a los ciudadanos
La Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto que busca adelantar la hora oficial de Argentina, pasando del huso UTC -3 a UTC -4. La propuesta deberá ser tratada en el Senado y, si se convierte en ley, los argentinos podrían enfrentar cambios significativos en su rutina diaria, el consumo energético y la coordinación con otros países de la región.
El proyecto establece que durante el invierno la Hora Oficial de Argentina sea UTC -4, recuperando el horario de verano de forma estacional a criterio del Poder Ejecutivo. Esta medida busca alinear la hora oficial con la ubicación geográfica del país, fomentar el ahorro de energía y mejorar la calidad de vida.
Además, la iniciativa busca que los países del MERCOSUR coordinen sus husos horarios para facilitar el comercio, las operaciones financieras y el transporte. La Secretaría de Energía y CAMMESA deberán realizar estudios periódicos sobre cómo la medida impacta en el consumo energético.
Beneficios esperados
Según el proyecto, los principales beneficios serían:
- Ahorro energético: más luz natural por la mañana reduciría el consumo de electricidad y gas, especialmente en invierno.
- Salud y descanso: los ritmos circadianos se ajustarían mejor a la luz solar, mejorando el sueño y reduciendo riesgos cardiovasculares.
- Educación: los estudiantes comenzarían las clases con mayor claridad, favoreciendo su atención y rendimiento.
- Seguridad: más luz en las primeras horas del día disminuiría riesgos en la vía pública.
- Integración regional: una mayor coordinación horaria con el Mercosur facilitaría operaciones comerciales y financieras.
Riesgos y desventajas
Especialistas advierten que la medida también puede generar efectos negativos:
- Oscurecer más temprano podría afectar actividades sociales, deportivas y comerciales por la tarde.
- La coordinación con países que mantienen UTC -3 requerirá ajustes en empresas y transacciones.
- Menos luz natural en la tarde podría impactar el turismo y actividades recreativas.
- Los primeros días tras el cambio podrían generar desajustes en la rutina diaria.
Desde el ámbito científico, investigaciones del CONICET y estudios internacionales señalan que la diferencia entre hora solar y oficial puede afectar la salud, alterando el sueño y aumentando la dependencia de la luz artificial. Cambios horarios repetidos demostraron elevar riesgos de insomnio y problemas cardiovasculares, sobre todo en niños y personas con condiciones especiales.
Argentina modificó su huso horario en varias ocasiones a lo largo de su historia. El país pasó de UTC -4 a UTC -3 en 1969 y experimentó horarios de verano intermitentes hasta 2007, cuando la Ley 26.350 fijó de manera permanente el huso UTC -3. Provincias como Mendoza implementaron cambios locales en diferentes años.