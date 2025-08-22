Argentina debate el cambio de huso horario: qué implica y cómo afectaría a los ciudadanos

La iniciativa, que deberá ser evaluada por el Senado, apunta a alinear la hora oficial con la posición geográfica del país, fomentar el ahorro energético, mejorar la salud y favorecer la integración regional.

Se podría modificar el huso horario en Argentina. Foto: Unsplash.

La Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto que busca adelantar la hora oficial de Argentina, pasando del huso UTC -3 a UTC -4. La propuesta deberá ser tratada en el Senado y, si se convierte en ley, los argentinos podrían enfrentar cambios significativos en su rutina diaria, el consumo energético y la coordinación con otros países de la región.

El proyecto establece que durante el invierno la Hora Oficial de Argentina sea UTC -4, recuperando el horario de verano de forma estacional a criterio del Poder Ejecutivo. Esta medida busca alinear la hora oficial con la ubicación geográfica del país, fomentar el ahorro de energía y mejorar la calidad de vida.

Además, la iniciativa busca que los países del MERCOSUR coordinen sus husos horarios para facilitar el comercio, las operaciones financieras y el transporte. La Secretaría de Energía y CAMMESA deberán realizar estudios periódicos sobre cómo la medida impacta en el consumo energético.

Beneficios esperados

Según el proyecto, los principales beneficios serían:

Ahorro energético: más luz natural por la mañana reduciría el consumo de electricidad y gas, especialmente en invierno.

Salud y descanso: los ritmos circadianos se ajustarían mejor a la luz solar, mejorando el sueño y reduciendo riesgos cardiovasculares.

Educación: los estudiantes comenzarían las clases con mayor claridad, favoreciendo su atención y rendimiento.

Seguridad: más luz en las primeras horas del día disminuiría riesgos en la vía pública.

Integración regional: una mayor coordinación horaria con el Mercosur facilitaría operaciones comerciales y financieras.

Riesgos y desventajas

Especialistas advierten que la medida también puede generar efectos negativos:

Oscurecer más temprano podría afectar actividades sociales, deportivas y comerciales por la tarde.

La coordinación con países que mantienen UTC -3 requerirá ajustes en empresas y transacciones.

Menos luz natural en la tarde podría impactar el turismo y actividades recreativas.

Los primeros días tras el cambio podrían generar desajustes en la rutina diaria.

Desde el ámbito científico, investigaciones del CONICET y estudios internacionales señalan que la diferencia entre hora solar y oficial puede afectar la salud, alterando el sueño y aumentando la dependencia de la luz artificial. Cambios horarios repetidos demostraron elevar riesgos de insomnio y problemas cardiovasculares, sobre todo en niños y personas con condiciones especiales.

Argentina modificó su huso horario en varias ocasiones a lo largo de su historia. El país pasó de UTC -4 a UTC -3 en 1969 y experimentó horarios de verano intermitentes hasta 2007, cuando la Ley 26.350 fijó de manera permanente el huso UTC -3. Provincias como Mendoza implementaron cambios locales en diferentes años.