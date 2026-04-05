Cambió el horario en este país de Sudamérica:

Un país de Sudámerica cambió su huso horario tras el inicio de la temporada de otoño. Foto: turismo180grados.com

A partir del 4 de abril de 2026, Chile retrasó su huso horario una hora, lo que volverá a generar una diferencia horaria con Argentina. De esta manera, cuando en Argentina sean las 08:00, en el país trasandino serán las 07:00.

La medida obliga a los viajeros que cruzan la cordillera a prestar especial atención a los horarios, especialmente en los pasos fronterizos internacionales, donde los cronogramas deberán interpretarse según el país en el que se encuentre cada persona.

La medida obliga a los viajeros a prestar especial atención a los horarios en los pasos fronterizos internacionales. Foto: mendozaturismo.com

La modificación puede generar confusiones en los cruces internacionales si no se tiene en cuenta con anticipación. En algunos pasos, como Futaleufú, las operaciones deberán coordinarse bajo un esquema de doble referencia horaria.

Si bien los horarios de atención están coordinados entre ambos países, su interpretación puede variar dependiendo del lado de la frontera en el que se encuentre el viajero. Por este motivo, las autoridades recomiendan verificar previamente los horarios de atención de cada paso antes de iniciar el viaje.

Cambio de hora en Chile: ¿cómo afecta la diferencia horaria con Argentina desde abril 2026?

Desde la coordinación fronteriza informaron que no habrá cambios en el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor, el principal cruce entre Mendoza y Chile.

La coordinación fronteriza informó que no habrá cambios en el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor. Foto: Wikipedia

El paso continuará abierto las 24 horas hasta el 1 de junio, pese a la modificación del huso horario en el país vecino.

Donde sí habrá modificaciones es en el Paso Pehuenche, ubicado en el departamento mendocino de Malargüe. Los nuevos horarios de funcionamiento serán los siguientes:

Salida desde Argentina hacia Chile : de 09:00 a 18:00

Salida desde Chile hacia Mendoza : de 08:00 a 17:00

Ingreso a Argentina : de 09:00 a 19:00

Ingreso a Chile: de 08:00 a 18:00

Desde las autoridades explicaron que estos ajustes no solo responden al cambio horario, sino también a la llegada del otoño, cuando disminuyen las horas de luz natural y se reduce la visibilidad en alta montaña. El objetivo es priorizar la seguridad de los conductores.

¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta los viajeros argentinos al momento de cruzar la frontera con Chile?

En los últimos días se registró un importante movimiento turístico hacia el país trasandino. Entre el 1 y 3 de abril, un total de 12.780 personas salieron de Argentina por el Paso Internacional Cristo Redentor rumbo a Chile.

A diferencia de otros fines de semana largos, el alto flujo de viajeros no generó demoras importantes ni largas filas en la aduana chilena. El tránsito de autos particulares y colectivos se mantuvo fluido en el complejo fronterizo Los Libertadores.

El tránsito de autos particulares y colectivos se mantuvo fluido en el complejo fronterizo Los Libertadores. Foto: Wikipedia

Sin embargo, desde el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR) advirtieron que este domingo podría producirse un regreso masivo de turistas mendocinos que pasaron el fin de semana largo de Semana Santa en Chile.

Por este motivo, las autoridades recomendaron organizar el retorno con tiempo y consultar el estado del paso antes de emprender el viaje, para evitar demoras en el cruce fronterizo.