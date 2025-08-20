Buscan modificar el huso horario en Argentina: cómo es el proyecto que llega al Congreso

Presentado por el diputado nacional Julio Cobos, busca aprovechar mejor la luz natural.

Se podría modificar el huso horario en Argentina. Foto: Unsplash.

Una iniciativa, encabezada por el diputado mendocino Julio Cobos, figura entre los asuntos principales que discutirá el Congreso durante esta jornada. Se trata de un proyecto que busca modificar el huso horario oficial de Argentina, fijándolo en el -04 GMT.

La propuesta, que obliga a atrasar una hora el reloj en todo el país, tiene como objetivo alinear el horario nacional con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica artificial.

Julio Cobos, el impulsor de la iniciativa. Foto: NA.

El regreso al huso horario histórico, que se empleaba en la Argentina durante buena parte del siglo XX, aparece en la agenda legislativa en medio de un contexto internacional marcado por la volatilidad de los precios energéticos.

El proyecto plantea que el huso adoptado sería el correspondiente a cuatro horas al oeste del Meridiano de Greenwich, tal como establece el Sistema Internacional de Husos Horarios. La discusión adquiere relevancia, ya que la hora oficial está fijada actualmente en -03 GMT, una modificación establecida en 1969 tras décadas de ajustes intermitentes a raíz de políticas de aprovechamiento de la luz solar en verano.

¿Por qué se busca modificar el huso horario en Argentina?

El retorno al horario histórico es considerado por sus impulsores como una solución al “desfasaje histórico” que provoca gastos adicionales y afecta la organización social. Según el diputado Cobos, “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial y el huso horario que realmente nos corresponde y esto provoca varios inconvenientes”.

Un aspecto central de la argumentación reside en el contexto energético global. De acuerdo con los fundamentos del proyecto, el costo de la energía se disparó tras la guerra en Ucrania y los persistentes conflictos en Medio Oriente, lo que elevó los valores del petróleo, el gas y el carbón. Esta situación afecta directamente a Argentina, donde el precio de la energía impacta en la economía y la vida cotidiana.

Huso horario en Argentina. Foto: Unsplash.

En respaldo a la propuesta, Cobos citó investigaciones de la doctora Andrea Pattini, directora del Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía (INAHE) del CONICET Mendoza. Desde el punto de vista científico, uno de los argumentos principales es que un huso horario mal empalmado con el ciclo natural de luz y oscuridad obliga a consumir más electricidad para iluminar hogares y comercios. Según el informe técnico de Pattini, atrasar una hora ayudaría al mejor aprovechamiento de la luz solar en la mañana y reduciría el uso de iluminación por medio de luz artificial en la tarde.

La propuesta también hace foco en la posibilidad de coordinar los husos horarios con los países miembros del Mercosur. El texto invita a los Estados vecinos a consensuar fechas de modificación de la hora oficial, con el propósito de facilitar operaciones bancarias, mercados financieros y el transporte internacional, especialmente con Brasil, país con el que existe una diferencia horaria que suele complicar la logística y la operatoria comercial.