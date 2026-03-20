Cambia el horario de atención al público en los bancos:

Los bancos de la provincia de Buenos Aires cambian su horario de atención al público. Foto: NA. Foto: NA.

Tras varios meses con el esquema especial de verano, las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires volverán a su horario habitual de atención al público. La medida comenzará a regir desde el miércoles 25 de marzo, cuando los bancos retomen la actividad luego del fin de semana largo.

Desde esa fecha, la atención se realizará entre las 10 y las 15 horas, dejando atrás el cronograma reducido de 8 a 13 que estuvo vigente desde el inicio de diciembre. El cambio coincide con el cierre del período estival y se aplicará en un total de 108 municipios bonaerenses.

Cambia el horario de atención en los bancos. Foto: NA

¿Por qué cambia el horario de los bancos?

El horario de verano es una medida que se implementa cada año en la provincia de Buenos Aires con el objetivo de facilitar la atención durante los meses de altas temperaturas. La reducción de la jornada busca mejorar las condiciones tanto para los trabajadores bancarios como para los clientes.

Con la llegada del otoño y el descenso de las temperaturas, las entidades retoman su esquema tradicional, que amplía la disponibilidad horaria para la realización de trámites presenciales.

Cambia el horario de atención en los bancos. Foto: NA.

Cómo impacta el cambio tras el fin de semana largo

El regreso al horario habitual se producirá luego de varios días sin actividad bancaria. El lunes 23 fue establecido como día no laborable, mientras que el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible en el país.

En este contexto, la actividad en los bancos se reanudará el miércoles 25 con el nuevo horario, lo que implicará una reorganización para quienes necesiten realizar operaciones en sucursales.

Qué tener en cuenta para hacer trámites bancarios

Ante este cambio, se recomienda a los usuarios planificar con anticipación sus visitas a las sucursales, especialmente durante los primeros días de implementación, cuando suele registrarse mayor concurrencia. Además, las entidades recuerdan que muchos trámites pueden realizarse a través de canales digitales, lo que permite evitar filas y optimizar tiempos.