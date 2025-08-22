La semana se despide con agua: hasta qué hora están anunciadas lluvias en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la presencia de precipitaciones en el último día de la semana.

Lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides.

La semana en la Ciudad de Buenos Aires cerrará con lluvias, según lo advertido por el pronóstico. Este viernes 22 de agosto tiene distintas precipitaciones que serán leves con respecto a las ocurridas días atrás, aunque obligarán a contar con un paraguas si hay que trasladarse. Por esto mismo, será fundamental conocer el momento en que las precipitaciones se marcharán por completo.

Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su última actualización, este viernes 22 habrá distintos chaparrones sobre el territorio porteño, que no se alargarán por mucho tiempo, tras una semana con mucha agua en la zona.

Lluvias y tormentas en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA/Daniel Vides.

Hasta qué hora se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires

En detalle, se informó que se esperan chaparrones desde la mañana, con una probabilidad del 40%. Sin embargo, ya se conoce cuando terminan: después de una tarde que también tendrá chaparrones, se espera una noche con cielo mayormente nublado, ya sin chances de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires.

Hasta qué hora llueve en la Ciudad de Buenos Aires. Foto: SMN

Un punto a tener en cuenta y que puede complicar las condiciones es que se esperan ráfagas de viento a lo largo de toda la jornada en CABA y sus alrededores. El momento de mayor intensidad se dará por la tarde, con la aparición de vientos del sur que tocarán los 60 kilómetros por hora. A diferencia de lo ocurrido durante el miércoles 20, no se activaron alertas desde el SMN.

Con respecto a la temperatura, este viernes 22 tendrá una máxima alta, con 18°C que se registrará durante la tarde. La mínima, por su parte, será de 13° para despedir la semana en la Ciudad de Buenos Aires.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: NA

Cómo estará el clima el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires