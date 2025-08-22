Se oficializó la despedida de un emblemático colectivo de CABA: se fusionará con otra línea y sumará nuevos recorridos

Las autoridades porteñas confirmaron la salida de circulación de un reconocido servicio que funcionaba en la Ciudad de Buenos Aires.

Colectivo. Foto Unsplash

Este jueves se hizo oficial la despedida de un emblemático colectivo de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la línea 90, que deja de funcionar bajo ese número y pasa a formar parte de la línea 151, también con jurisdicción en CABA.

La medida fue informada por el Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, que publicó la Resolución N°132/SECT/25 en el Boletín Oficial de CABA este jueves 21 de agosto. De esta manera, la 151 pasa a tener cuatro ramales dentro de su recorrido.

Línea 90. Foto: Ciudad de Bondis.

Ambos colectivos pertenecen a la empresa MODO S.A., por lo que hace semanas que se trabajaba en esta unión, que significa la salida de circulación de la línea 90. La discusión con las autoridades se realizó bajo el “proyecto de fusión y modificación de los parámetros operativos de las líneas N° 90 y 151”, como expresa la Resolución.

Cabe recordar que esta decisión pasó exclusivamente por las manos del GCBA debido a que hace casi un año que desde Nación se transfirió la competencia sobre las líneas que realizan su recorrido únicamente por CABA.

La línea 151 se fusionará. Foto: Tu Colectivo.

Las líneas en cuestión son: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

De esta manera, cuando entre en vigencia este cambio en las líneas, la 151 pasará a tener cuatro recorridos: A (Plaza Constitución-Saavedra), B (Barrio 21/24-Saavedra), C (Plaza Constitución-Colegiales) y D (Plaza Constitución-Plaza Miserere).

Colectivos. Foto: NA.

La cuenta de X especializada, Ciudad de Bondis, indicó que también que este colectivo queda con 78 coches que realizarán los distintos recorridos.

Precios del boleto del colectivo en CABA durante agosto 2025

Siempre y cuando se abone con la Tarjeta SUBE registrada, los precios para los colectivos en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes durante agosto 2025:

0-3km : $506,39.

3-6km : $564,12.

6-12km : $607,58.

12-27km: $651,08.

Además, se mantiene vigente la tarifa social, que permite pagar los viajes con un descuento del 55%. Para ellos, el esquema de precios es el siguiente: