Queda en Villa Crespo: cómo es y qué comer en el restaurante atendido por jubilados

Entre las calles de la Ciudad de Buenos Aires, un restaurante único sorprende con la cocina casera. Allí, desde cafés tradicionales hasta nuevas propuestas con historias que emocionan, la ciudad ofrece experiencias culinarias que alimentan el cuerpo y el alma.

“Esta gente nos hace revivir”, dice una jubilada que trabaja allí sobre los comensales y la pareja dueña del lugar que tienen como prioridad crecer como comercio ayudando a los abuelos con trabajo, los cuales están al servicio de la cocina y la atención en el salón. La frase refleja la magia del lugar donde se da una combinación de sabores, nostalgia y afecto que convierte cada visita en algo más que un momento culinario.

Qué comer en Las Nonas

Recién entonces se descubre el secreto. El restaurante se llama Las Nonnas y se encuentra en el barrio de Villa Crespo, donde los platos de siempre, como:

Ñoquis.

Estofados.

Guisos.

“Las Nonnas”, mucho más que sabores tradicionales

Más allá de la comida, Las Nonnas es un proyecto social donde los adultos mayores que trabajan allí encuentran un espacio para mantenerse activos, compartir experiencias y sentirse valorados. Los comensales reciben mucho más que un plato, ya que, en él conocen historias de vida, reciben sonrisas y la sensación de estar en casa.

La cocina también se distingue por priorizar ingredientes frescos y recetas tradicionales, alejadas de los ultraprocesados. Cada plato refleja paciencia, cuidado y dedicación, en un homenaje al tiempo de la cocina casera.

Por eso, visitar el resto es descubrir un rincón de Buenos Aires donde gastronomía, historia y calidez humana se encuentran.

Entre la diversidad de la oferta, surgen lugares que destacan por algo más que sus platos con:

Autenticidad.

Calidez humana.

Experiencia.

Son espacios donde comer se transforma en un acto de memoria y encuentro. Uno de esos rincones especiales se distingue por la presencia de adultos mayores como protagonistas, ya que, son ellos quienes cocinan, atienden y transmiten cada receta con la dedicación y el cariño de quienes saben que la cocina también es un legado.