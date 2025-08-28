El manjar que nació en la Patagonia gracias a una receta familiar y hoy es considerado un patrimonio

En un rincón de la Patagonia, la familia detrás de Memorable resguarda un verdadero tesoro culinario: un postre cargado de historia, tradición y sabor.

Una receta que atraviesa generaciones Foto: Instagram @torta_galesa_de_la_abu

Un manjar de la Patagonia que se mantiene vivo gracias a una receta transmitida por seis generaciones. En un rincón, la familia detrás de Memorable resguarda un verdadero tesoro culinario: la Torta Galesa, un postre cargado de historia, tradición y sabor. Desde 1996, este emprendimiento familiar encontró en la receta de su bisabuela no solo un producto estrella, sino una forma de contar historias que unen el presente con la herencia de los primeros colonos galeses del Chubut.

La Torta Galesa nació en 1865, cuando aquellos pioneros arribaron a las costas patagónicas y dieron inicio a una tradición que se volvió emblema: una torta densa, especiada y frutada que acompañaba largas travesías, inviernos intensos y celebraciones familiares. Más de 150 años después, Memorable la sigue elaborando fiel a su receta original, sin químicos ni conservantes artificiales, respetando los procesos artesanales que le otorgan su sabor y autenticidad inconfundibles.

La Torta Galesa no es solo un símbolo de la gastronomía del sur argentino: también es parte del acervo cultural galés en la Patagonia. Presente en bodas, Navidades y celebraciones de generaciones enteras, cada torta de Memorable es un puente entre pasado y presente, entre la historia de una comunidad y el paladar de quienes la disfrutan hoy.

El manjar de la Patagonia se llama torta galesa Foto: Instagram @simplerosario

El secreto de su sabor único

La preparación comienza con la maceración de frutas secas y nueces en cubas de roble francés, donde reposan durante días en una mezcla de licores, azúcar caramelizada y especias como clavo de olor, canela y nuez moscada. Luego, una cocción lenta a baja temperatura por más de dos horas sella el secreto: una torta húmeda, firme, aromática y de larga conservación natural, que incluso mejora su sabor con el tiempo.

Cinco secretos que hacen única a la Torta Galesa de Memorable:

Un legado histórico: La receta es parte del acervo cultural galés en la Patagonia, símbolo de subsistencia y celebración.

Mejora con el tiempo: Sus sabores se intensifican naturalmente con los días, sin necesidad de conservantes artificiales.

Sin químicos agregados: El azúcar y el alcohol actúan como conservantes naturales, asegurando una larga vida útil sin refrigeración.

Presencia en celebraciones: Desde bodas hasta Navidades, ha sido durante generaciones el corazón de las mesas familiares en el sur.

Cada torta, una historia familiar: La receta de Memorable fue transmitida por seis generaciones, convirtiéndose en un testimonio de la identidad galesa en la región.

Los secretos de esta delicia Foto: Instagram @simplerosario

Versatilidad que sorprende

La Torta Galesa de Memorable es ideal para múltiples momentos de consumo:

Como petit four acompañando un café.

Como centro del tradicional té galés, junto a otras delicias de repostería.

Como postre, con helado, crema o frutos rojos.

Incluso tibia, acompañada de una crema caliente o flambeada con licor.

Además, gracias a su firmeza y humedad, no se desgrana y puede conservarse durante meses en alacena si se protege del oxígeno, lo que la convierte en un producto sin desperdicio.

Las mejores casas de Té para disfrutar en Gaiman

Gaiman cuenta con varias casas de té tradicionales, cada una con su propio encanto y recetas familiares que se transmiten de generación en generación. Algunas de las más famosas son:

Casa de Té Ty Gwyn, con una ambientación que transporta directamente a Gales.

Ty Nain, un rincón agradable con vistas a los paisajes patagónicos.

Merienda galesa en Gaiman Foto: Instagram @tygwynpatagonia

Estas casas no solo ofrecen una experiencia culinaria excepcional, sino que también permiten sumergirse en la cultura galesa a través de la decoración, la música y el cálido recibimiento de sus anfitriones.

Para quienes buscan un plan distinto, rodeado de historia, paisajes y sabores auténticos, la merienda de Gaiman es una cita obligada. Un placer simple, pero profundo, que confirma que Argentina cuenta con la mejor merienda del mundo.